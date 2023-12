Cure novi detalji o uhićenima u Maksimiru: Kradljivci pljačkali zlato poduzetnika s Pantovčaka?

U utorak navečer policijska sačekuša i dramatična potraga rezultirale su uhićenjem četvorice muškaraca u dobi od 19 do 36 godina na raskrižju Maksimirske i Mandlove ulice u Zagrebu. Nad osumnjičenima je u tijeku kriminalističko istraživanje, a policija je izvijestila da ih se povezuje s nizom provala u domove diljem metropole.

S koliko će točno provalničkih krađa uspjeti kriminalisti povezati osumnjičene, još nije poznato. U tijeku je pregled niza videonadzora iz pojedinih domova u koje je provaljeno, kao i ulaza u zgrade odnosno vile kako bi se utvrdilo je li netko od privedenih u istim prostorima odrađivao provalničke akcije. Također su u tijeku i pretresi domova i prostorija te garaža i automobila kojim se i inače osumnjičeni koriste, a je li kod njih išta od ukradenog i pronađeno, također je ostala nepoznanica. Navodno su na pojedinim lokacijama bile ubacivane tzv. bube, odnosno uređaji za prisluškivanje, a jesu li one polučile ikakvu svrhu, još nije poznato.

Među oštećenima, kako piše Jutarnji, ima i poznatih stanovnika Pantovčaka iz poduzetničkog svijeta koji su tijekom provalničkih operacija ostali, bez primjerice, svog zlatnog nakita vrijednog na desetke tisuća eura. Pričinjena, pak, ukupna šteta koju su, pretpostavlja se, pričinili navodno iznosi na stotine tisuća eura.

O uhićenju u Zagrebu u srijedu se, da podsjetimo, oglasila i zagrebačka policija.

VEZANI ČLANCI:

- Jučer, 12. prosinca oko 20.50 sati na području Maksimira, operativnim radom policijskih službenika došlo je do uočavanja mogućih počinitelja kaznenih djela koji su se u tom trenutku nalazili u vozilu koje je bilo zaustavljeno na semaforu na znak crvenog svjetla. Prema do sada prikupljenim informacijama, osumnjičeni 36-godišnjak upravljao je Maksimirskom cestom u smjeru istoka, kod raskrižja s Mandlovom ulicom, a kretao se vozilom Mazda dok su se u vozilu nalazila trojica putnika starosti od 19 do 34 godine.

Po uočavanju, policijski službenici, upravo u trenutku zaustavljanja tog vozila zbog crvenog svjetla na semaforu prilaze mu s ciljem uhićenja sumnjivih osoba. Uz procjenu minimalnog rizika, s obzirom na to da vozilo tada nije bilo u kretanju, legitimiraju se i izdaju naredbe, na što se vozač oglušio i s namjerom bijega oštetio sedam vozila koja su tada bila zaustavljena na kolniku. Nad svim osobama uporabljena su sredstva prisile, nakon čega su privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - javila je policija.

VIDEO Uhićenja u Maksimiru