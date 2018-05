Dobavljači cijene Dalić jer je pomogla u kriznim trenucima

Tijekom utorka izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško sastat će se s čelnicima stranaka koje čine koalicijsku većinu, a tada se očekuju i prve reakcije Agrokora na ostavku potpredsjednice Vlade Martine Dalić. Nitko od aktera procesa vođenog po lex Agrokor nije bio raspoložen za izjave pa tako ni dobavljači.

Proces otišao predaleko

Na tom sastanku s koalicijskim partnerima Peruško će vjerojatno izvijestiti o tempu sklapanja nagodbe. Naime, kako saznajemo iz Agrokora ugovor o nagodbi mogao bi biti objavljen već idućeg tjedna, a do kraja svibnja nužno je i objaviti rezultate EPM modela, koji će pokazati i udjele novih vlasnika u novom Agrokoru. Iz tog razloga u izvanrednoj upravi vjeruju da nema razloga da se proces ne nastavi po istim kriterijima i istom brzinom te uvjeravaju da će se nagodba sklopiti do zadanog roka od 10. srpnja. U krugovima dobavljača ostavku Martine Dalić nisu dobro primili. Od početka procesa grupa među kojima je najviše domaćih kompanija isticala je da se upravo Dalić u par kriznih trenutaka izborila za poziciju dobavljača pa i da ih je snažno podupirala u pregovorima oko dodatne naplate graničnog duga. Iz tog aspekta cijene rad sad već bivše potpredsjednice Vlade koju su doživljavali kao zaštitnicu njihovih interesa. U ponedjeljak je održana sjednica privremenog vjerovničkog vijeća na kojoj se dodatno radilo na pripremi nagodbe. Ako se ne dogodi neka drastična promjena stavova kod jedne od velikih grupa vjerovnika, odnosno banaka ili obvezničara, nacrt nagodbe izgledat će vrlo slično onome što je potpisano u okvirnom nacrtu sporazuma, a koji ima podršku više od 66 posto vjerovnika. S obzirom na to da se obrat ne očekuje, nagodba će vjerojatno biti podržana. Pritom valja napomenuti da je raspored jako stisnut i nema prostora za odgađanje koraka prema nagodbi, ali ako se ugovor o nagodbi i EPM model objave do kraja mjeseca moguće je stići i izglasati je do srpnja. Naime, sud od trenutka predaje ugovora o nagodbi može već i u roku pet dana organizirati glasovanje o nagodbi. Ekonomski analitičari drže, poput većine političara iz pozicije, da je proces otišao predaleko da bi se zaustavio i krenulo po novim modelima, odnosno da ga treba završiti po istim pravilima po kojima je pokrenut.

Nagodba se mora završiti

– Nagodba će se morati završiti po ovome zakonu i vjerojatno će biti postignuta, sa svim rizicima koje nosi. Mali dioničari neće biti obeštećeni, dok su mali dobavljači isplaćeni. U čemu je razlika između dobavljača i dioničara koji su uložili živi novac. U insolvencijskim postupcima novac je novac, ne razlikuje se Franckovo potraživanje od Kraševa? – komentirao je analitičar Damir Novotny, naglasivši da je na kraju opet završilo tako da ruske banke imaju ključnu ulogu u kompaniji. Dodaje i da postojeći insolvencijski zakoni dozvoljavaju isplatu dobavljača pa da je bilo moguće isti ishod postići i bez lex Agrokor.