Do kraja 2021. stižu sve količine: Masovno cijepljenje počet će na proljeće

Hrvatska će dobiti ukupno 5,905.000 doza cjepiva protiv koronavirusa SARS-CoV-2 kojim će se hrvatski građani cijepiti besplatno i na dobrovoljnoj osnovi, objavio je danas premijer Andrej Plenković predstavljajući Plan uvođenja, provođenja i praćenja cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ujedno je krenula i kampanja pod geslom “Misli na druge. Cijepi se.” Prve doze cjepiva stižu u Hrvatsku u subotu, istovremeno kao i drugim članicama EU.

Logistika će se pojačati

– Plan cijepljenja napravit ćemo koordinirano, istodobno u svim hrvatskim županijama, vodit ćemo se načelom pravednosti, solidarnosti i nužne skrbi za one koji su među nama najugroženiji, a to su oni koji zbog svoje dobi, posla koji obavljaju ili zbog svojih bolesti cjepivo trebaju najprije. Sigurnost i djelotvornost cjepiva temelji se na kontroliranim kliničkim ispitivanjima. Kad je u pitanju logistika provođenja cijepljenja, tu ćemo se osloniti na naš uobičajeni sistem kod sezonskih cijepljenja, no zbog velikog broja građana koje trebamo cijepiti, sustav ćemo pojačati. Cijepljenje u Hrvatskoj počinje 27. prosinca. Prvih 9000 doza stići će u subotu i cijepljenje će se odvijati sljedećih nekoliko mjeseci – kazao je Plenković.

>> VIDEO Plenković, Beroš i Capak o nacionalnom planu cijepljenja

Važno je da se što više građana cijepi jer je to najbitnije za dugoročnu zaštitu od COVID-19 pa će uspjeh plana cijepljenja ovisiti o tome koliko će se građana htjeti cijepiti. Učinkovitost prvog dostupnog, Pfizer/BioNTechova cjepiva je 95%, a najveći europski stručnjaci kažu da ćemo se kao društvo najbolje zaštititi ako 70% stanovnika bude cijepljeno. Na taj način ćemo sigurno smanjiti posljedice pandemije koja je u svijetu i Europi odnijela velik broj života.

– Dolazak cjepiva krajem godine ohrabrujuća je poruka koja nam daje nadu u normalizaciju života tijekom 2021. – istaknuo je premijer. Do kraja ožujka 2021. u Hrvatsku će stići ukupno 270 tisuća doza cjepiva.

– Prve doze stižu u subotu, a HZJZ će ih u nedjelju distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo. Prema solidarnoj osnovi, sve će županije dobiti određenu količinu prema broju stanovnika. Iduća tranša je 28. prosinca, pa 4. siječnja još 18.000 doza i svaki tjedan poslije toga stizat će sve veće količine, tako da vrlo intenzivno krećemo s cijepljenjem prve skupine. Do kraja ožujka imat ćemo 270 tisuća doza ovog cjepiva – kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Hrvatska je naručila i cjepiva drugih proizvođača pa tako i milijun doza Modernina. Europska agencija za lijekove vjerojatno će ga pozitivno ocijeniti 6. siječnja, nakon čega Europska komisija daje odobrenje za upotrebu, a Moderna se obvezala samo dva dana nakon odobrenja EK krenuti s distribucijom svog cjepiva, za koje se Capak nada da će biti u nešto većim količinama od Pfizer/BioNTechova. Hrvatska je, podsjetimo, naručila još i 2,705.000 doza cjepiva od AstraZenece, 900.000 od Johnsson&Johnssona te 300.000 od tvrtke Curevac.

Čitava količina od gotovo šest milijuna doza predviđa se da će stići do kraja godine. Prva skupina koja će se cijepiti su zdravstveni djelatnici koji rade s COVID-pozitivnim pacijentima i korisnici i djelatnici u domovima za starije i nemoćne, dok će se u drugoj fazi cijepiti osobe starije od 65 godina i oni u riziku od koronavirusa zbog svojih kroničnih bolesti. Odgovarajući na novinarsko pitanje koliko je potrebno vremena da se procijepi prva skupina prioritetnih osoba, odnosno kada će početi masovno cijepljenje za sve ostale građane, Capak je iznio procjenu za koju kaže da nije realna jer se temelji na opciji samo Pfizer/BioNTechova cjepiva.

U tom bi slučaju za prvu skupinu prioriteta trebalo dvaput po 80 tisuća doza (zbog cijepljenja u dvije doze) i njihovo bi cijepljenje onda završilo početkom veljače. No ako se pribroje i Modernine doze cjepiva, to bi bilo i ranije, vjerojatno neka dva do tri tjedna ranije.

– Kampanja “Misli na druge. Cijepi se” ima cilj potaknuti društvenu odgovornost i solidarnost naših građana jer defacto time što cijepismo sebe štitimo i druge, osobito one najosjetljivije skupine društva koji su zbog svoje dobi i komorbiditeta ugroženi od težih oblika bolesti i češće kod njih dolazi do smrtnog ishoda – naveo je Capak.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 23.12.2020., Zagreb - Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade na kojoj je usvojen plan uvodjenja, provodjenja i pracenja cijepljenja protiv koronavirusa. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Slogan i vizual kampanje osmislio je poznati komunikacijski stručnjak Boris Malešević. Prvo će se cijepiti neki od najstarijih korisnika domova u svim gradovima Hrvatske. Na pitanje hoće li ljudi moći birati kojim cjepivom će se cijepiti – Pfizerovim, Moderninim ili nekim trećim, Capak je odgovorio da je riječ o potpuno istom tipu i istoj tehnologiji cjepiva, zbog čega zapravo nema razloga za odabir jednog, a ne drugog.

– Međutim, ako netko bude imao na raspolaganju dvije vrste cjepiva, nemamo ništa protiv toga – rekao je Capak.

Ne utječe na trudnoću

Sadržaj prateće dokumentacije u zemljama EU donekle je promijenjen pa se, za razliku od uputa u Velikoj Britaniji, trudnice i osobe koje planiraju trudnoću u sljedećih nekoliko mjeseci mogu cijepiti cjepivom protiv koronavirusa, objasnio je Capak, s tim da njihov liječnik može procijeniti je li veća korist od cijepljenja ili veći rizik u toj fazi trudnoće.

– Nema dokaza da cjepivo djeluje na fetus ili trudnoću, no prema stanju trudnice i ploda liječnik može odlučiti – rekao je Capak. Cijepiti se mogu i imunokompromitirane osobe, ali trebaju biti upozoreni da se možda kod njih neće javiti imunosni odgovor.