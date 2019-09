Djevojčici u školi zabranili da pojede ono što joj je majka pripremila: Otkud im pravo?

Tammy Campbell iz Novog Zelanda pokrenula je raspravu na internetu nakon što je objavila što učiteljica nije dala njezinoj kćeri da pojede u školi te je njezinu kutiju za ručak dala ravnatelju škole da je provjeri.

Majka kaže kako je njezina šestogodišnja kćer zbog toga posramljena i boji se uopće otvoriti kutiju za ručak u školi u strahu da će joj ponovno zabraniti da jede ono što joj je majka za taj dan pripremila.

Naime, djevojčica je iz kutije izvadila muffin s bananama, no njezina učiteljica smatrala je kako to nije zdrava namirnica pa joj je rekla da ga ne jede. Idući dan majka joj je ponovno spakirala muffin, no učiteljica je tada uzela njezinu kutiju za ručak i odnijela je ravnatelju u inspekciju.

– Takve stvari kada se radi spektakl pred njezinim prijateljima sigurno mogu dovesti djecu do poremećaja u prehrani ili im stvoriti negativnu sliku o hrani ili tijelu. To se sigurno ne bi trebalo raditi pred drugom djecom i ne javno, kao javno posramljivanje – napisala je majka na Facebooku, piše The Sun.

Pojasnila je kako je kćeri pripremila zdravi muffin bez glutena i šećera.

Ravnatelj škole Andrew Barker kazao je pak kako djevojčici nisu dopustili da pojede muffin jer niti druga djeca ne smiju u školu donositi muffine.

– Otkad to učitelji imaju pravo govoriti nama roditeljima s čime da hranimo djecu. Valjda mi znamo bolje nego itko što naša djeca trebaju, žele ili ne žele jesti – ljutita je majka.

Nakon što je cijela situacija objavljena u medijima, škola se ispričala za 'nesporazum' te su istaknuli da nisu mislili ništa loše.