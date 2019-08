Djevojčica se igrala maminim mobitelom pa potezom nasmijala internet

Lauren Brown je mama curice Gracie, a sve je podijelila na društvenim mrežama. Naime, njezina kćer je uzela njezin mobitel i rekla je Siri da napravi neke promjene.

Foto: Screenshot YouTube

Tako je mama dobila novo ime na službenom e-mailu i to "Poop Your Pants", odnosno "Pokakala sam se u gaće", a na LinkedInu je napisala: "Nisam primijetila ovu malu promjenu sve dok se nišam pronašla u kopiji maila. Prvo nisam ni shvatila da je to moj e-mail i mislila sam kako je to neprofesionalno, a onda sam vidjela da iza te adrese stoji moja fotografija. Dragi zaposleni roditelji, neka vam ovo bude pouka. "

Dodala je kako joj je na početku cijela situacija samo bila smiješna, dok sada umire od smijeha na sve. Priznala je kako nije ljuta, ali će definitivno morati popričati s kćeri. "Znala sam da je ovo napravila jedna od moje dvije kćeri", rekla je ta Today.