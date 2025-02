Djevojčica Nola rođena je na autocesti: 'Krenuli smo za Osijek i beba nije imala strpljenja'

IDUĆI MJESEC POČINJE PROLJEĆE

Meteorologinja otkrila što donosi ožujak: 'Velika je vjerojatnost da će se nastaviti iznadprosječna toplina'

Kristina Klemenčić Novinc pojasnila je kako bi u u drugoj polovici trećeg mjeseca, po klimatološkim prosjecima, najniže temperaturne vrijednosti u kopnenim krajevima trebale biti od –1 do 3 te od 6 do 10 Celzijevih stupnjeva na moru, a najviše većinom od 11 do 16 °C