Dječak na jugu Hrvatske napao druge učenike ključem, roditelji u strahu ne puštaju djecu u školu

U jednoj školi na jugu Hrvatske došlo je do incidenta kada je jedan učenik fizički nasrnuo na učenike. Prema izjavama roditelja, taj je dječak kod sebe imao ključ od romobila i napao više učenika. Sinoć su se roditelji usuglasili da do daljnjega ne šalju svoju djecu u školu dok se ne riješi problem. "Plašimo se za svoju djecu jer tko nam može jamčiti da se incident neće ponoviti?", pita se jedna majka.

Ravnateljica škole potvrdila je da se incident dogodio. "Nakon što smo sinoć kao škola informirani o događaju, reagirali smo odmah i za danas u 10 sati sazvali sastanak roditelja na kojem ćemo pokušati iznaći adekvatno rješenje. U međuvremenu pišem prijavu nadležnoj policijskoj postaji. Toliko mogu reći za sada jer se činjenice još utvrđuju", kazala je za portal Megamedia.