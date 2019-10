Da danas nije na unaprijed zakazanim Danima strukovnih nastavnika koji se održavaju u Šibeniku, profesor Srednje škole Ruđer Bošković u Sinju, Marko Buratović, bio bi na nastavi i ne bi štrajkao.

- Ne bih štrajkao ali to ni ne znači da podržavam Vladu. Djeca školu zaslužuju svaki dan, a ne da moja plaća diktira njihovo obrazovanje - kaže Buratović. Riječ je o neobičnom nastavniku koji je nakon 27 godina privatnog biznisa odlučio posao zamijeniti školom u kojoj sada već predaje šest godina.

- Nisam član niti jednog sindikata ne zato što ne želim platiti članarinu nego jer želim biti slobodan - kaže, iako je itekako svjestan da baš tako 'izložen', prije od svih ostalih kolega članova sindikata, može dobiti otkaz. No on se ne srami niti strahuje otvoreno govoriti.

- Prosvjedne radnike neće spasiti povišica od par stotina kuna, a bome neće time biti promijenjen ni njihov status. Riječ je o licemjerstvu s obje strane. Kada kažem obje strane mislim na Vladu i na prosvjetare - poručuje naglašavajući da kada je bio privatnik znali su ga kao 'onoga sa zida', a sada ga znaju kao 'gospodina profesora'.

Je li u ovoj priči oko štrajka zapravo politička priča junačenje HNS-a, Buratović bez zadrške odgovara: ' To je standardna ljigava politika HNS-a. Da HNS vodi Vladu, isto bi se ponašali', dodajući pritom da nije član niti jedne političke stranke.

Za njega je razred teatar zato on kada učenicima strukovne škole predaje o termodinamici istu objašnjava na način da pripremi juhu u ekspres loncu.

- Skuham juhu i parne kotlove im tako objasnim, sve izračunamo, a na kraju juhu zajedno pojedemo. Kada im govorim o poluzi do mjeseca izađem iz razreda i obiđem školu kako bi im dočarao kolika bi trebala biti. Dokazujem im na satu da sam jak jednu konjsku snagu, to crtamo tako da nacrtam i svoju veliku glavu i pokažem izračun. To svi moji učenici itekako zapamte. To je moj kurikulum. Uostalom ako sam na rasporedu zadnji sat nerijetko se dogodi da me mole da ostanemo duže jer s njim razgovaram i o tome kako raditi i zaraditi, ali i kako se ponašati u vezi....nema tu odvajanja od njih - zaključuje ovaj profesor.

