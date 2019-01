'Dizanje paušalnog poreza je udar na 10.000 iznajmljivača i poticaj radu na crno '

Dizanjem gornje granice paušalnog poreza za male iznajmljivače za čak pet puta, HDZ-ova Vlada dovodi u pitanje jedinu gospodarsku granu u Hrvatskoj koja nije sasječena! Riječ je o štetnom potezu, koji je odgovornost za povećanje poreza prebacio na jedinice lokalne samouprave – rekao je Branko Grčić, predsjednik Savjeta SDP-a i saborski zastupnik komentirajući novi Zakon o porezu na dohodak prema kojem paušalni iznos poreza za preko 10.000 iznajmljivača od početka ove godine može biti od 150 do 1500 kuna.

Gornja granica do sada je bila 300 kuna. Upozorio je kako su jedinice lokalne samouprave obvezne donijeti odluku kojom će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu najkasnije do 31. siječnja, a ako to ne učine primjenjivat će se Zakonom predviđena visina poreza od 750 kuna po krevetu.

– Pozivamo gradonačelnike i načelnike da ne dižu porez. Donesite odluku na vrijeme, jer će se automatizmom povećati! – upozorio je Grčić i izrazio uvjerenje kako SDP-ovi gradonačelnici i načelnici neće dizati porez. Bio bi to udar na 100.000 malih iznajmljivača, od kojih će velik broj odjaviti djelatnost i iznajmljivati "na crno", smatra Grčić.

Nelogičnim smatra i što se porez plaća gradu ili općini u kojoj iznajmljivač živi, a ne onoj u kojoj ostvaruje prihod pa će tako Zagrepčanin za svoje apartmane u Splitu porez plaćati Zagrebu.

Goran Kotur, predsjednik splitskog SDP-a pozvao je gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu da se sjednica Gradskog vijeća održi na vrijeme i da se donese odluka kako porez neće povećavati.

– U Splitu je gospodarstvo uništeno, izgubljeno je na desetine tisuća radnih mjesta jer je HDZ pilao grane na kojima smo sjedili. Jedino imamo turizam i sad su ga krenuli sasjeći u korijenu – zaključio je Kotur.

Grčić je komentirao i situaciju u Saboru, odnosno još jednog prebjega u Bandićevu stranku.

– Od 150 zastupnika njih 25 ili 30 promijenili su stranku, a neki od njih i političku opciju. To više nije odraz volje birača. Nužni su novi izbori – smatra Grčić koji prvi veliki test SDP-a vidi na europarlamentarnim izborima.

– Već u formiranju liste ćemo pokazati da možemo ujediniti sve frakcije koji postoje i na listu staviti najbolje ljude od kojih će dobar dio biti izabran – kaže Grčić.

Rekao je kako priželjkuje povratak Zorana Milanovića u politiku.

– Zoran Milanović je političar za kojim mnogi žale što se makao s političke scene jer je bio uvjerljiv i dosta jaka pozicija u odnosu na spektar desnog centra i desnicu uopće. On će dobro promisliti da preuzme ulogu na predsjedničkim izborima kao kandidat lijevog centra i je se tome iskreno nadam – poručio je Grčić. Na pitanje kako na to gleda Davor Bernardić odgovorio je da u njegovo ime ne može govoriti, ali Zoran Milanović je i dalje član SDP-a.

