Divljim zapadom uskoro će jahati artificijelna ljudska bića

Tomislav Krasnec

Sedam godina nakon referenduma, i dalje nema nikakve koristi od Brexita

U prvom grabežu za poziciju premijera, Johnson se nije uspio izboriti, premijerkom je postala Theresa May, ali on nije mirovao, nastavio je oštriti brexitovske noževe koje bi zabijao u leđa na željenom putu do Downing Streeta 10, i to mu je na kraju i uspjelo