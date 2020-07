Divjak: U dva tjedna zaražena 72 učenika, online nastava je rješenje za iduću školsku godinu

Ministrica znanosti i obrazovanja u odlasku Blaženka Divjak objavila je u petak da su od 26. lipnja do 10. srpnja, 72 učenika u dobi od 6 do 18 godina zaražena koronavirusom, što bi značilo 70 razreda u samoizolaciji da je trajala nastava u školama.

"Samo od 26. lipnja. do 10.srpnja, znači u 15 dana, zaražena su 72 učenika u dobi od 6 do 18 godina, to znači da bi 70 razreda bilo u samoizolaciji da je trajala nastava u školama", napisala je na Facebooku Divjak.

Istaknula je da se u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženom osobom nalazi do 22. srpnja te ustvrdila je da da će takvih slučajeva u školama i visokim učilištima biti dosta u budućnosti.

“Samo u jednom polugodištu može se očekivati 50 tisuća ljudi u samoizolaciji, i to ako situacija ne bude gora nego sada. Među njima će biti tisuće učenika, studenata i nastavnika koji će barem dva tjedna provesti kod kuće”, poručila je Divjak.

Smatra da se u sljedećoj školskoj i akademskoj godini škole i visoka učilišta ne trebaju zatvarati ako se mogu osigurati uvjeti za učenje i poučavanje u fizičkom okruženju, ali i da svima treba osigurati pravo na obrazovanje, a ne samo onima koji će smjeti biti u školama.

Ustvrdila je da bi se stoga trebalo pripremati za mješoviti model iz Akcijskog plana provedbe nastave na daljinu, na svim razinama obrazovanja, te poručila da nastava na daljinu treba ići dalje.