Dinko Lucić: Bankarstvo budućnosti bit će snažno obilježeno tehnologijom

Dinko Lucić, dugogodišnji bankar s međunarodnim iskustvom, predsjednik je Uprave Privredne banke Zagreb od veljače 2018. godine. PBZ Grupi pridružio se početkom 2000. godine te je pored brojnih pozicija u PBZ-u i Intesa Sanpaolo Grupi, od 2007. do 2009. godine bio i član Uprave VUB banke u Slovačkoj, također članici Intesa Sanpaolo Grupe. Prije imenovanja na mjesto predsjednika Uprave bio je član Uprave PBZ-a od 2009. godine, zadužen za poslovanje s građanstvom i koordinaciju društava PBZ Grupe u segmentu poslovanja s građanstvom i kartičnim poslovanjem.