Dezinformacije na društvenim mrežama potiču muškarce da traže nepotrebnu terapiju testosteronom

Sve veći broj muškaraca u Velikoj Britaniji dolazi u bolnice tražeći terapiju testosteronom koju uopće ne trebaju, upozoravaju britanski liječnici. Na društvenim mrežama, osobito na TikToku i Instagramu, šire se pogrešne informacije koje promiču testosteron kao rješenje za umor, lošu koncentraciju i smanjeni libido – iako se ta terapija smije propisivati samo osobama s medicinski dokazanom hormonskom manjkavošću, potvrđenom ponovljenim krvnim testovima, piše The Guardian. Endokrinolozi upozoravaju da uzimanje testosterona bez stvarne potrebe može potisnuti prirodnu proizvodnju hormona, uzrokovati neplodnost te povećati rizik od krvnih ugrušaka, srčanih bolesti i poremećaja raspoloženja. – Na nacionalnom sastanku pitali smo 300 endokrinologa diljem zemlje – svi su potvrdili da im u ambulante svakog tjedna dolaze pacijenti iz privatnih klinika, često nakon što su vidjeli oglase na društvenim mrežama i pogrešno im je rečeno da trebaju testosteron – rekao je prof. Channa Jayasena s Imperial Collegea u Londonu i predsjednik Androloške mreže Britanskog društva za endokrinologiju.

Oglašavanje lijekova na recept u Ujedinjenom Kraljevstvu zakonom je zabranjeno, no novinari "Guardiana" otkrili su da brojni influenceri surađuju s privatnim klinikama koje oglašavaju krvne pretrage – legalne za promociju – kao "put" do terapije testosteronom. Influenceri s tisućama pratitelja plaćeni su ili nagrađeni popustima i darovima kako bi dijelili promotivne kodove i poticali muškarce da testiraju razinu hormona. U jednom od objavljenih videa muškarac pokazuje vježbe za bicepse uz poruku: "Provjeri svoj testosteron – pošalji mi poruku za popust od 20 funti". U drugom se videozapisu besplatni test krvi nudi kao nagrada u nagradnoj igri, uz poruku da će muškarcima pomoći "da preuzmu kontrolu nad svojim performansama". Nakon što je "Guardian" prijavio te objave britanskoj Agenciji za standarde oglašavanja (ASA), pokrenuta je istraga zbog mogućeg kršenja propisa.

Prof. Jayasena upozorava da je riječ o zabrinjavajućem trendu: – Mnogi muškarci nakon privatnih testiranja, često organiziranih preko influencera, dobivaju pogrešne savjete da započnu terapiju testosteronom, i to od liječnika bez iskustva. Takva praksa ozbiljno opterećuje javno zdravstvo. Privatne klinike za prvu godinu terapije testosteronom naplaćuju između 1.800 i 2.200 funti, a paketi uključuju lijekove, konzultacije i redovite kontrole. Nekada uska medicinska terapija za mali broj muškaraca s dijagnosticiranim hormonskim poremećajem, TRT (testosterone replacement therapy) sve se češće reklamira kao sredstvo za "optimizaciju performansi" i poboljšanje izgleda, dostupno putem online pretplata i kućnih testova krvi.