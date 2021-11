Devastirali crkveno dvorište i pretvorili ga u prolaz za vozila

Iz župe Novi Grad (bivši Bosanski Novi) nedaleko od Prijedora u Banjolučkoj biskupiji upozorili su na otimanje crkvene zemlje i devastaciju crkvenog dvorišta u svojoj župi. U dopisu upućenom na nekoliko adresa tvrde da je privatna tvrtka na prostoru njihove župe bespravno asfaltirala gotovo polovicu dvorišta ispred katoličke crkve, čime je dvorište “devastirano, a izgled ispred crkve unakažen”.

Traže izlazak inspekcije

Župnik župe Presvetog Trojstva vlč. Marko Vidović istaknuo je da je Katoličkoj crkvi time onemogućeno urediti taj pristupni prostor ispred bogomolje, koji po gruntovnici pripada crkvi.

– Zemlja ispred crkve je crkvena. To je ustanovio sudski vještak geodetske struke. Nitko od Crkve nije kupio to zemljište. Manipulacije, koje su se događale i koje se očito nastavljaju, neprihvatljive su nam – upozorio je župnik Vidović.Prema njegovim riječima, crkveno zemljište oko ove crkve u bivšoj je državi više puta sjeckano i oduzimano kako je komu palo na pamet. Međutim, nikada se nitko nije drznuo asfaltirati taj prostor i pretvoriti ga u prolaz za automobile.

– Ne znamo tko je to odobrio niti na temelju čega – dodao je Vidović, koji je pozvao brojne visoke dužnosnike, predstavnike crkvenih i političkih tijela i institucija da što prije posjete ovu lokaciju i pomognu u rješavanju problema, a zatražena je i reakcija Ureda visokog predstavnika te OSCE-a.

Njegovu se pozivu među prvima odazvao dopredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Josip Jerković, koji je najavio kako će u idućem razdoblju iscrpiti sve pravne mogućnosti u cilju rješavanja ovog problema.

– Crkva u Novom Gradu u ratu je uništena, no poslije rata je obnovljena, a zemljište od crkve do glavne ceste u širini od 15 metara oduvijek je bilo crkveno. Međutim, po novom katastarskom izvodu, koji su preinačili ili su možda učinili nešto na svoju ruku, crkvi je oduzet dio tog zemljišta. Ostavljen im je samo mali prilaz do ceste u širini ulaznih vrata, dok je ostatak zemlje asfaltiran za potrebe jednog privatnog poduzetnika – kaže Jerković.

On smatra da od nadležnih institucija treba zatražiti što hitnije izlazak na teren sudskog vještaka geodetske struke, kako bi se utvrdila stvarna granica parcele koja pripada Katoličkoj crkvi.

Gruntovni podaci

– Ne treba ništa lomiti preko koljena niti raditi problem bilo kome. Mi samo želimo da na teren izađe mjernik i da se po izvatku iz gruntovnice, koja dokazuje podrijetlo kompletne parcele, a ne katastra koji je podložan promjenama, označi zemljište koje je u vlasništvu župe Presvetog Trojstva i da ga istog trenutka zagradimo – ističe Jerković i dodaje:

– Sve upućuje na to da je netko u katastru možda učinio nešto bespravno, ali ako u gruntovnici bude stajalo da je doista došlo do nekakve promjene, onda o tome mora postojati kompletna kronologija arhiva potkrijepljena dokazima o kupoprodaji – tvrdi Jerković.

Zamjenik biskupa Marko Semren, koji je također izašao na teren, suglasan je s time da je neophodno iscrpiti sve pravne osnove kao što je izjavio dopredsjednik Jerković, ali naglašava da moraju izaći stručne službe koje će obilježiti parcelu na osnovu stvarnih gruntovnih podataka koje postoje u bazi. Župnik Vidović izjavio je da tu ne treba puno mudrosti već je dovoljno pitati nekoga tko živi na ovim prostorima je li sporno zemljište oduvijek pripadalo Crkvi. Sada je, međutim, oduzet jedan dio koji dolazi baš do crkvenih vrata, za što nema nikakvog osnova. Čak i ako je katastarski nešto promijenjeno, mora se utvrditi kronologija događaja kako je do toga došlo, a župnik tvrdi da niti od njega niti od njegovih prethodnika koji su bili na službi u ovoj župi nikada nitko nije tražio da se ustupi dio zemljišta koji je sada bespravno oduzet.