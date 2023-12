Detalji summita na kojem je postignut dogovor: Orban prijetio vetom, odluka donesena dok je bio van dvorane

Nemojte izdati moj narod i njegovu vjeru u Europu - poručio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u video-obraćanju članovima Europskog vijeća na početku dvodnevnog summita na kojemu je mađarski premijer Viktor Orban pokušao spriječiti volju ostalih 26 premijera i predsjednika o donošenju odluke o početku pristupnih pregovora s Ukrajinom, ali nije uspio! Odluka je ipak donesena, premda je mađarski premijer u trenutku usvajanja izašao iz sobe, u gesti kojom je konstruktivno izbjegao ulaganje veta.

Dok su svi ostali članovi Europskog vijeća objavljivali i pozdravljali odluku kao povijesnu, Orban ju je u video-poruci na Facebooku nazvao “iracionalnom i pogrešnom” te rekao da Mađarska ne mijenja svoj stav, ali da je pustila da ostalih 26 država članica idu svojim putem i donesu takvu odluku. Neobičan ishod, ali pozitivan za Ukrajinu i Moldaviju, za Gruziju koja je dobila status kandidata za EU, ali i za Bosnu i Hercegovinu, koja je dobila obećanje da će imati otvorene pregovore ako do ožujka ispuni još nekoliko neispunjenih uvjeta.

- Proveli smo cijelo poslijepodne boreći se za što bolji tekst zaključaka o BiH. Ovo je najviše što se danas moglo učiniti. I to je sjajan poticaj Vijeću ministara ViH da u sljedeća dva mjeseca napravi još nekoliko važnih koraka - komentirao je premijer Andrej Plenković u izjavi novinarima u pauzi summita. Potvrdio je da je Orban bio “van dvorane” kad se odlučivalo, a na pitanje znači li to da je mađarski premijer bio suzdržan, Plenković kaže:

- Ne, nije ga bilo, on je taj čas bio vani! - i dodaje da je odluku donijelo Europsko vijeće u cjelini, bez obzira što je brojčano odluku donijelo njih 26.

- Važno je da nijedna država članica nije bila protiv odluke i zbog toga smo u poziciji da objavimo takvu odluku večeras. Iznimno važna odluka, podržavamo Ukrajinu, ovo je moćan politički signal - komentirao je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

Na ulasku na summit premijer Orban je izjavio novinarima da Ukrajina nije ispunila 3 od 7 postavljenih uvjeta, da to priznaje i Europska komisija, te da “nema šanse da započnete pregovore ako ne ispunjavate preduvjete”. No, upornost ostalih 26 šefova država i vlada, nagovaranje Charlesa Michela koji predsjeda summitom, a možda i snažan govor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u obraćanju video-vezom na početku summita - sve je to utjecalo na Orbanovo popuštanje u maniri povlačenja iz sobe. Možda ga je udobrovoljila i jučerašnja odluka Europske komisije da Mađarskoj odmrzne 10 milijardi eura iz ranije zamrznutih EU-fondova, premda je Orban na ulasku na summit jučer tvrdio da se nije došao cjenkati.

Na pitanje o tome zašto blokira i dugoročno financiranje Ukrajine s 50 milijardi eura, što se predlaže osigurati kroz reviziju sedmogodišnjeg proračuna EU, Orban odgovara da novac za kratkoročno financiranje Ukrajine već postoji u europskom proračunu, a da se izvan tog proračuna treba tražiti dodatni novac ako se želi dati više i dugoročnije. U jednom trenutku, odgovarajući na temu financijske pomoći Ukrajini, dodao je kako bi trebalo pričekati da EU dobije novo vodstvo nakon izbora za Europski parlament, koji se održavaju početkom lipnja.

Navodno se u pripremi summita Europskog vijeća pojavila ideja da Zelenski doputuje u Bruxelles, ali ta je ideja odbačena zbog mogućnosti da to iritira Orbana i još ga više zakopa u protivljenju odluci o otvaranju pregovora s Ukrajinom. Zelenski se obratio članovima Europskog vijeća video-vezom i naglasio kako ruski predsjednik Vladimir Putin ove godine nije ostvario nijednu pobjedu u svojoj agresiji na Ukrajinu, ali da postoji opasnost da ishod summita u Bruxellesu bude takav da Putin na kraju godine može reći da je odnio jednu pobjedu. Kad je Europsko vijeće ipak donijelo pozitivnu odluku o Ukrajini, Zelenski je ustvrdio da je to “pobjeda za Ukrajinu, pobjeda za Europu, pobjeda koja motivira, inspirira i jača”.

