EU otvara pristupne pregovore s Ukrajinom, Orban poručio: Ne želimo sudjelovati u ovoj lošoj odluci

Čelnici država članica odlučili su otvoriti pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom, odobriti kandidatski status Gruziji, a s Bosnom i Hercegovinom pregovori će biti otvoreni kada se u potrebnoj mjeri uskladi s kriterijima za članstvo, objavio je predsjednik Europskog vijeća.

“Europsko vijeće odlučilo je otvoriti pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom”, objavio je u četvrtak Charles Michel na društvenoj mreži X. Zasad nisu poznate pojedinosti kada će se održati prva međuvladina konferencija o pristupanju ni kada će se usvojiti pregovarački okvir. Michel dodaje da je Gruziji odobren kandidatski status.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…