Detalji drame u obitelji Štimac: Sinu Luki nestalo je novca za biznis u Abu Dhabiju

Ne bih htio davati izjave ni komentirati to jer je riječ o obiteljskoj stvari o kojoj sada drve oni koji nemaju pametnijeg posla – kratko je kazao Igor Štimac, bivši nogometaš i bivši hrvatski izbornik, koji se u žiži javnosti zadnjih dana našao ne zbog nogometa, već zbog svog sina Luke Štimca koji je prijavljen jer je fizički nasrnuo na oca i sestru.

Lupao po vratima

Riječ je o događaju koji se zbio u četvrtak oko 19 sati na splitskom Žnjanu, inače mirnom kvartu dobrostojećih ljudi. Sve se dogodilo u vrijeme dok je po sparnom splitskom asfaltu još bilo prolaznika, a prozori su bili otvoreni tako da je većina susjeda obitelji Štimac neposredno svjedočila nemilom događaju. Iz policijskih krugova doznaje se da je Luka Štimac alkoholiziran došetao do stana svoga oca, u kojem je u tom trenutku bila i njegova sestra. Počeo je lupati po vratima i neartikulirano vrijeđati.

Kad mu je otac otvorio vrata, Luka Štimac fizički je nasrnuo na njega, a baš u tom trenutku naletjela je i Štimčeva kći koja je pokušala zaustaviti brata u nakani da opasnije naudi ocu.

No, kako je Štimac junior bio pijan i očito je htio mlatiti sve pred sobom, tako je lakše ozlijedio i vlastitu sestru. U međuvremenu se Igor Štimac s kćeri povukao unutra, a Luka Štimac u stan je pokušao ući tako da preskoči ogradu trese. No, kako je bio pijan i nekoordiniran, pao je na pod i slomio nogu. Uznemireni susjedi pozvali su policiju, no nitko se od njih nije usudio umiješati u sukob ili pokušati spriječiti nasilje. Policajci su Luku Štimca odveli na hitnu, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen te ima frakturu potkoljenice i ručnog zgloba. Njegovoj sestri i ocu nije trebala liječnička pomoć.

Luka Štimac prekršajno je prijavljen zbog remećenja javnog reda i mira te nasilja u obitelji, a nakon što se otrijeznio, priveden je na Prekršajni sud u Splitu. Studirao je u Švicarskoj, a neko vrijeme, doznajemo iz krugova obitelji, imao je velike poslovne ambicije u Abu Dhabiju. Tu je zapela neka priča s novcem pa je situacija ovako eskalirala. Susjedi obitelji Štimac o njima govore samo pozitivne stvari. Baš nitko nema loše riječi za Igora Štimca i njegovu djecu.

– Kad su tu svi znali biti na okupu, sve je uvijek funkcioniralo, a Igor je u djecu jako puno uložio. Slao ih je i školovao po svijetu, nagovarao ih na sport, zdrav život i u njih ugradio prave životne, obiteljske vrijednost tako da je ovo sve skupa malo čudno. Moguće da je riječ o nekim trzavicama, a mlad čovjek se opio i tako reagirao. Dobro da je sve tako završilo – kaže gospođa srednjih godina sa Žnjana.

Najteže rane

Iako Štimac svoju obiteljsku situaciju zbog koje je dospio u žižu medijske javnosti nije htio komentirati, uputio nas je da pogledamo Facebook objavu njegove bivše supruge Suzane Žunić.

A u toj njezinoj objavi, među ostalim, piše: “Možda griješim, možda ne, ali imam potrebu podijeliti neke lipe slike naše prošlosti, a i sadašnjosti. Kako da krenem? Mogu vam reći: prošli smo puno toga, od razvoda do dječjih tuga i trauma koje su proizašle iz toga, ali i do zacijeljenih rana, kod nekog više, kod nekog manje, ali smo ostali obitelj. Nemojte, ljudi, suditi, nemojte ogovarati, pustite karme i bumerange... Dječje rane su najteže rane, nema te igle i konca koji to može na brzinu sašiti. Moja djeca imaju najboljeg i najstrpljivijeg oca na svijetu. Igora! Da, Igora, nemojte se čuditi. On im je podrška i prijatelj, Katica za sve, uvijek dostupan, pun razumijevanja za njihove želje i probleme”, napisala je Suzana, majka Luke Štimca te podijelila neke davne obiteljske fotografije.