Deseci tisuća turista na otoku bez nogostupa i rasvjete: Problem sigurnosti na cestama na Viru još nije riješen

U prometnoj nesreći što se dogodila preksinoć na Viru na mjestu događaja poginula je hrvatska državljanka u dobi od 24 godine, dok su njezin suprug i troje djece završili u bolnici. Prema rezultatima očevida, prometna nesreća dogodila se sinoć oko 23:40 na Putu Lozica, kada je 29-godišnji vozač osobnog automobila zadarskih registracijskih oznaka zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom te desnim kotačem izašao s kolnika pa najprije udario u kamenje, a naletio na pješake. Nakon udara u pješake, koji su od siline udarca odbačeni izvan kolnika, vozilo se prevrnulo.

Na mjestu događaja preminula je 24-godišnjakinja, njezinu 28-godišnjem suprugu u OB-u Zadar konstatirane su teške tjelesne ozljede, baš kao i kod dvoje djece, dok je jedno dijete prošlo s lakim tjelesnim ozljedama. U trenutku prometne nesreće pješaci su se kretali uz rub kolnika na kojem ne postoji nogostup ni druga površina određena i prikladna za kretanje pješaka, kao ni javna rasvjeta. Alkotestiranjem je pak kod 29-godišnjeg vozača, hrvatskog državljanina, utvrđena koncentracija alkohola od 1,75 g/kg te je on uhićen.

Liječnik zadarske bolnice Nedjeljko Jović za Večernji list dao je izjavu o stanju ozlijeđenih u tragediji na Viru. Riječ je o obitelji iz Križevaca. – Iza ponoći zaprimili smo četiri osobe iz iste obitelji. Otac ima 28 godina i zaprimljen je u teškom stanju, s ozljedom zdjelice, pluća i potkoljenice. Nalazi se na jedinici intenzivnog liječenja te mu slijedi operacija. Najteže je ozlijeđen trogodišnji sin koji je životno ugrožen i ima teške ozljede mozga i unutrašnjih organa te je operiran. Njegova sestra u dobi od četiri godine ima teške ozljede pluća, mozga i unutrašnjih organa i nije životno ugrožena. Beba od 11 mjeseci također je u bolnici i nema vidljive ozljede – rekao nam je doktor Jović.

Nakon velike tragedije vijećnici virskog Općinskog vijeća uputili su apel javnosti. Vozač, za kojeg navode da je bio pijan, po njima nije bio jedini krivac za ovu nesreću. ''Put Lozica tek je jedna od većina prometnica na otoku Viru koja nema nogostup, već su se pješaci prisiljeni kretati po kolniku. Zašto je tako? Zato što Vir kao jedna od najbogatijih općina u Hrvatskoj s godišnjim proračunom koji se znao kretati i do 20 milijuna eura nema vlast koja se brine o svojim sumještanima i desecima tisuća gostiju koji u ljetnim mjesecima borave na Viru. Dakle, ovdje ne treba pogađati i nagađati tko je krivac jer je njegovo ime itekako poznato svima – Kristijan Kapović. Prije nekoliko tjedana na prometnici zbog koje je Kristijan Kapović pravomoćno osuđen također je poginula jedna osoba, vozač automobila švicarske nacionalnosti koji je na nepreglednoj, nedovoljno obilježenoj prometnici sletio u more i utopio se na dubini od samo jednog metra. Koliko se još tragedija mora dogoditi na Viru da se konačno netko pokrene u ovoj nazovi pravnoj državi?" istaknuo je u svom dopisu Frane Vučetić, vijećnik u Skupštini Zadarske županije.

Na upit Večernjeg lista da komentira optužbe oporbe s Vira, bivši načelnik Vira Kristijan Kapović odgovorio je kako je "žalosno da postoji itko tko na tragediji pokušava skupiti političke poene". Na društvenim se mrežama počelo postavljati pitanje strožih kazni za pijane vozače te tražiti odgovornost zbog kaosa na Viru, ulica uz koje nema nogostupa, koje nemaju javne rasvjete i na kojima se navodno tijekom cijelog ljeta vozi nesmiljenom brzinom. Oporba krivi vlast, vlast proziva oporbu za blokadu projekata, a županija i država zasad šute. Njih su navodno iz Općine prije više godina zatražili pomoć za cestovnu infrastrukturu.

– Mi smo dosad uložili 18 milijuna kuna za otkup zemljišta od Virskog mosta do ulaza u centar i valjda smo jedini u državi koji su ulagali u državnu cestu. To smo radili zbog sigurnosti jer smo svjesni problema, ali ih do danas nismo uspjeli riješiti. Na jesen krećemo s državom rješavati taj potez u dužini većoj od tri kilometra. Ova nesreća dogodila se uz šumu gdje je riječ o županijskoj cesti obnovljenoj 2017. godine i mi smo tu uložili sredstva u obnovu ceste, a svjesni smo situacije da su ceste uske i stoga smo prije tri godine radili elaborat gdje bi određene ulice imenovali i jednosmjernim – rekao je načelnik Vira Marino Radović.

