'Da je Vučić došao za vrijeme SDP-a, šatori bi bili od Bajakova do Markovog trga'

Da je Aleksandar Vučić došao u posjet Hrvatskoj za vrijeme SDP-ove vlasti, šatori bi bili od Bajakova do Markovog trga, rekao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

Na pitanje koji je službeni stav SDP-a o dolasku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, Bernardić je u Dnevniku Nove TV istaknuo kako je on jasno kazao da je ovo "dio igrokaza Zagreba i Beograda, u kojem se želi pozicionirati Vučić kao lider u Srbiji, a Kolinda Grabar-Kitarović kao liderica u Hrvatskoj, pred izbore". Problemi se neće riješiti huškanjem nacionalističke retorike, pravi je problem u odnosima Hrvatske i Srbije pitanje granice, pitanje zatočenih i nestalih, poručio je.

- Ja se kao istinski socijaldemokrat zalažem za rješenje problema i dobre odnose sa svim susjedima, želim da Srbija zbog njenih građana što prije uđe u EU, ali to se sigurno neće riješiti ako se podgrijava nacionalistička retorika, ako se ljude gura s temama u prošlost i na taj način im se krade budućnost - rekao je Bernardić. Naveo je da nije očekivao Vučićevu ispriku, ali i da je on svojim stavom pokazao kako uopće nije promijenio mišljenje od onog što je govorio prije 20 godina, te dodao da ga on ne bi pozvao u Hrvatsku. Kazao je i kako treba samo zamisliti što bi se dogodilo da je Vučić došao za vrijeme SDP-ove vlasti.

- Pa šatori bi bili od Bajakova do Markova trga. Isti ti šatori iz kojih se orilo i pjevalo kad je Kolinda Grabar-Kitarović proglašena predsjednicom Republike Hrvatske. Ti ljudi su je tada podržavali, a sada im je poručila da su marginalci. To samo govori da su podjela unutar vladajućih, unutar desnice duboke - rekao je Bernardić.

Na pitanje vjeruje li nakon jučerašnje maratonske sjednice saborskog Odbora za gospodarstvo Martini Dalić i Anti Ramljaku, Bernardić odgovara kako misli da njima nitko ne vjeruje u ovom trenutku, a optužio je i premijera Andreja Plenkovića.

- Plenković je Lex Agrokorom omogućio besramno bogaćenje Ramljaka i njegovih savjetnika te legalnu pljačku u Agrokoru - rekao je. Upitan što bi on napravio da je premijer ustvrdio je kako je SDP predložio rješenje, izmjene predstečajnog i stečajnog zakona.

- Iz ove bih pozicije automatski pokrenuo smjenu Ramljaka. Ramljak jednako Plenković. Martina Dalić je dobila ulogu gromobrana. Sve je to ista ekipa ortaka - Plenković, Dalić, Ramljak, Škegro... Ramljak mora otići, to je jasno, a to znači da i Plenković mora otići - rekao je Bernardić. Kratko je komentirao i potez Ante Ramljaka, koji ga je tužio za klevetu, rekavši tek: "Bit će prilike za iznošenje argumenata".

Upitan tko je danas bio njihov kandidat za predsjednika Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, kazao je kako su oni glasali za Daliju Orešković.

- Hrvatskoj treba stabilnost institucija, a današnje je glasanje pokazalo kako vladajući, izgleda, nemaju većinu. Zbog svega što se događa, to nije ni čudno - rekao je Bernardić.

Upitan zašto su zatajili dug stranke kazao je kako dug nije zatajen. Na potpitanje jesu li to riješili na večeri s Milanom Bandićem kazao je: "Ne, problem smo riješili odmah, potpisali smo nagodbu i refinancirali dug". Bernardić je najavio novi program i novi statut stranke te uvođenje principa jedan član - jedan glas za sve funkcije. Istaknuo je i kako će 50 posto svih političara na listama SDP-a biti žene, a na potpitanje kako im se onda događa da im u Požegi lokalna čelnica stranke ode i optuži ljude za mačizam, kazao je kako SDP ima nultu stopu tolerancije na bio kakvu diskriminaciju te da on najoštrije osuđuje podcjenjivački stav kolega prema kolegicama.

- Nakon našeg Statuta hrvatska politika više nikad neće biti ista - rekao je Bernardić.

