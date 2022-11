Davali potpore sinovima načelnika i stranačkim kolegama? Tolušića terete da je urgirao za firmu koja mu je radila na kući

Nisam to počinio i nisam od Darka Horvata tražio da učini nešto oko tih tvrtki. Mario Koić iz Cestogradnje i Petar Rončević iz Megamonta nisu od mene tražili ništa nezakonito. Niti je itko u njihovo ime tražio nešto nezakonito. Koić mi je poznanik, a za Rončevića ne znam bih li ga prepoznao da ga vidim. Ne sjećam se ni da sam Horvatu poslao njihove mobitele. Dok sam bio ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade, bilo je normalno da me dnevno zovu stotine ljudi i traže bilo pomoć bilo informaciju. No ja u svom poslu nisam ništa protuzakonito radio niti sam to tražio od svojih kolega ministara. Što se tiče moje učestale komunikacije s Koićem, on i ja imamo istog odvjetnika Ivana Stanića. Koić je sudjelovao u prometnoj nesreći pa kada mu se odvjetnik Stanić ne bi javio, nazvao bi mene, a ja odvjetnika Stanića – kazao je Tomislav Tolušić.