Danas objava presude Anti Paviću i drugima u aferi Pročistač

Jedna od najtežih afera iz ere Milana Bandića ili majka svih afera, kako su mediji svojevremeno nazivali posao s izgradnjom pročistača otpadnih voda u Zagrebu došla je do svog, barem nepravomoćnog kraja jer će danas na zagrebačkom Županijskom sudu biti objavljena nepravomoćna presuda. USKOK je u aferi Pročistač optužnicu podigao u ožujku 2018. protiv Ante Pavića, direktora Zagrebačkih otpadnih voda (ZOV), Hannesa Schweitzera, voditelja projekta i nadzornog inženjeru radova na izgradnji glavnog odvodnog kanala, te Darka Turopoljca i Damira Vuljanka.

Teretilo ih se za zloporabe teške 40 milijuna kuna, a Pavić je optužen i za primanje mita jer je tražio od Turopoljca da mu besplatno adaptira stan kako bi Turopoljčeva tvrtka Dia graditeljstvo dobila posao na gradnji ZOV-a. Pavić se teretio i da je primio neutvrđeni iznos mita, a sve se događalo 2005. Teretio se i da je iskoristio svoj položaj kako bi od Schweitzera tražio da fingira natječaje u korist Turopoljčevih tvrtki.

Nakon što je Dia graditeljstvo dobilo posao, USKOK tvrdi da je Turopoljac Paviću isplatio neutvrđen iznos mita te da mu je njegova tvrtka besplatno adaptirala stan za 52.000 kuna. Prema optužnici, Dia graditeljstvu je pribavljena korist od dva milijuna kuna, dok je ZOV oštećen za 5,6 milijuna kuna. Osim toga, Pavić se teretio i da je za radove na pročistaču i kasnije podmirivanje napuhanih faktura plaćao mito ljudima iz Grada Zagreba. Prema tvrdnjama istražitelja kupovao im je darove za Božić, vodio na koncerte, na putovanja u Beč, sedmodnevna krstarenja jahtom... Neke od tih darova je navodno dobivao i sada pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je prema tvrdnjama USKOK-a bio Pavićev gost na ručkovima i večerama najmanje 20 puta.

USKOK u optužnici tvrdi i da je Schweitzer od svibnja 2006. pune dvije godine Turopoljcu i njegovoj tvrtki odobravao plaćanje neizvršenih radova. Tako je plaćeno 7,6 milijuna kuna za radove koji nisu izvedeni i za koje nije postojala valjana i stvarna osnova za njihovo plaćanje. Da bi mu se odužio, Turopoljac je i njemu besplatno izveo radove na izgradnji kuće vrijedne oko pola milijuna kuna. Tako je ZOV oštećen za 3,7 milijuna kuna, dok je Grad Zagreb, tvrdi USKOK, oštećen za 4,8 milijuna kuna. Turopoljac se tereti i da je od početka prosinca 2006. do kraja ožujka 2008. tražio Vuljanka da mu za određenu novčanu nagradu sačini dokumentaciju u kojoj će neistinito biti prikazana poslovna suradnja između njihovih tvrtki – Dia graditeljstva i Bubanj niskogradnje. Optuženi su da su fingirali poslove, prikrivali tragove nezakonitog tijeka novca i to tako što su novac prosljeđivali na račune drugih pravnih i fizičkih osoba. Novac se podizao u gotovini, nakon čega ga je Vuljanko osobno ili posredovanjem drugih osoba predavao Turopoljcu, a dio zadržavao za sebe. Tako je, tvrdi USKOK, Turopoljac zaradio nešto više od četiri milijuna kuna, dok se Vuljanko okoristio za više od 15 milijuna.

USKOK je optužnici tražio i da se od svih optuženika oduzme protupravno stečena imovinska korist, a za Pavića su tražili i prošireno oduzimanje imovinske koristi jer mu je utvrđen nerazmjer između prihoda i rashoda od 9,5 milijuna kuna. Kada je u ožujku 2016. protiv njega pokrenuta istraga, većina njegove, impozantne imovine bila je blokirana. Konkretnije, prema podacima iz zemljišnih knjiga, Pavić posjeduje devet stanova i kuća, a na zahtjev USKOK-a sud mu je na početku istrage bio blokirao stan u Amruševoj od 418 kvadrata, za koji se sumnja da mu ga je Turopoljac besplatno adaptirao. Osim tog stana, bilo mu je blokirano i zemljište od 2822 kvadrata u Grmoščici, na kojem je sagrađena kuća, a nekretnina ima dvorište i voćnjak. Pavić posjeduje još dvije kuće na Kožinčevu brijegu, trosobni stan u Mesničkoj, stan na Dolcu te tri nekretnine na Visu.

No kako je svojevremeno od podizanja do potvrđivanja optužnice prošlo više od dvije godine, Pavić je zatražio deblokadu imovine, na što prema zakonu ima pravo. Nakon što mu je imovina deblokirana, kako se čulo tijekom suđenja, on ju je prebacio na članove svoje rodbine, kako bi se osigurao da mu neće biti oduzeta u slučaju osuđujuće presude. Imovinsko-pravnim zahtjevom Grad Zagreb od optuženih traži vraćanje 4,8 milijuna kuna sa zateznim kamatama

Nekretnine su bile blokirane i Schweitzeru, a Turopoljac je slovio kao jedan od bliskih Bandićevih prijatelja koji je široj javnosti postao poznat nakon što se s Bandićem kladio na rezultat jedne utakmice. Bandić je, pisali su mediji, dobio okladu od 150.000 kuna, koju mu je Turopoljac isplatio u – kovanicama.

Kada je afera buknula, Pavić je jedno vrijeme bio u istražnom zatvoru, a da bi izašao iz njega od njega se tražilo da plati milijunsku jamčevinu. Prvo je bilo određeno da za izlazak iz istražnog zatvor mora platiti pet milijuna kuna, no nakon žalbe se iznos jamstva prepolovio, pa je Pavić iz Remetinca da se brani sa slobode pušten nakon što je položio jamstvo od 2,5 milijuna kuna. On je tijekom suđenja poricao krivnju, tvrdio je da nikome nije davao mito i da se o pročistaču razgovaralo samo u poglavarstvu. Obranu je iznosio dva dana, a imao je zanimljiv stav i pročistaču otpadnih voda zbog kojih je završio na optuženičkoj klupi.

- To je najljepši uređaj na kugli zemaljskoj. Jedino u Hrvatskoj nitko nije ponosan na to. Naša je ponuda bila 500 milijuna kuna povoljnija od ponuda ostalih konkurenata. No tada je počela medijska hajka i nitko s nama nije htio potpisati ugovor. Najprije je to odbila Marina Matulović Dropulić, a onda je došlo do smjene vlasti u Zagrebu. Ni Milan Bandić nije želio odmah potpisati ugovor već ga je proslijedio pravobraniteljstvu koje je ocijenilo da se radi o valjanom i dopustivom poslu. Ocijenili su da nema zapreke za sklapanje ugovora o koncesiji - naveo je Pavić u svojoj obrani.

Je li mu sud povjerovao, doznat ćemo nakon što bude objavljena nepravomoćna presuda.