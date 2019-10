Dalmacija i Slavonija ključne za rezultat Grabar-Kitarović na izborima

I dok predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović danas napokon objavljuje kandidaturu za drugi mandat, u njezinu izbornom stožeru već rade na terenu kako bi motivirali HDZ-ovo članstvo i pokrenuli HDZ-ov stroj za predsjedničke izbore. U HDZ-u, čuje se, ne mogu biti previše zadovoljni situacijom na terenu, u dijelu organizacija osjeća se nezadovoljstvo odnosnom središnjice prema lokalnim ograncima, kadroviranjem, ali i početkom kampanje za stranačke izbore. U dijelu organizacija uvjereni su pak u maksimalan angažman HDZ-ovaca jer je pobjeda na predsjedničkim izborima put za ponovnu pobjedu na parlamentarnim.

Na sjeveru vjerni predsjednici

HDZ-u, a šefu te stranke Andreju Plenkoviću potrebna je pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović, ključne će za predsjedničin rezultat na izborima biti Slavonija i Dalmacija. U sjevernom dijelu Hrvatske (Varaždin i okolica) ili pak Istri ne prolaze desni kandidati, a tamošnji HDZ-ovci vjerojatno će ostati vjerni kandidatkinji te stranke Kolindi Grabar-Kitarović. U Slavoniji i Dalmaciji moguće su i kombinacije s Miroslavom Škorom koji predsjednici odvlači dio desnoga biračkog tijela, pa vjerojatno i dio HDZ-ovih birača. Zato smo razgovarali sa sugovornicima iz HDZ-a koji poznaju situaciju baš u tim regijama.

– Kad se Škoro tek pojavio, dio HDZ-ova članstva i biračkog tijela, s obzirom na lutanja predsjednice i njezino mijenjanje stavova, prihvatio ga je kao svojeg kandidata. Međutim, ta priča pomalo gubi sjaj, ljudi su shvatili tko stoji uz Škoru i da on nema sadržaj, nego se nastoji svidjeti svima. S druge strane, predsjednica je neki dan bila u Trilju i ona među ljudima i dalje izaziva emociju. Na službenim razinama predsjednika gradskih i županijskih organizacija sigurno neće biti opstrukcije, ali činjenica je i to da među HDZ-ovcima sada nema one strasti kao prije pet godina kada je HDZ bio u oporbi, a predsjednica je bila izazivačica lijevom predsjedniku Josipoviću – komentirao je sugovornik iz HDZ-a s područja Dalmacije. Iako je uvriježena teza da je HDZ-ovo članstvo poslušno, taj sugovornik objašnjava kako to baš nije tako te da je HDZ velika stranka u kojoj se neki članovi i dalje identificiraju sa Škorom premda njegov balon pomalo splašnjava.

– Članovi HDZ-a nisu motivirani napadati desnog kandidata Škoru – napomenuo je još taj sugovornik.

Put prema izborima 2020.

Velika bitka na predsjedničkim izborima vodit će se i u Slavoniji. Miroslav Škoro rođeni je Osječanin, gotovo sva njegova ekipa u izbornom stožeru je iz Osijeka, ondje prevladava desnije, konzervativnije biračko tijelo i pitanje je kako će se ti birači podijeliti između predsjednice i Miroslava Škore.

– Škoro je ipak pjevač, on je nama Slavoncima drag i simpatičan, ali to nije razina predsjednika Republike. Mi lokalni igrači predsjedničke izbore, za razliku od europskih, doživljavamo kao svoje jer se njima otvaraju vrata za parlamentarne i lokalne izbore – rekao nam je sugovornik iz slavonskog HDZ-a. On tumači da kod HDZ-ovaca uvijek prevlada interes i oni koji bi rušili Plenkovića ne žele si odrezati granu na kojoj sjede, a to je da se gubitkom predsjedničkih izbora našteti Plenkoviću, ali i umanji šansa za pobjedu na parlamentarnim izborima 2020.

