Baka dječaka: Moja kći napravila je grešku, neka odgovara. Ali nije ga zlostavljala

Baka dječaka koji je u subotu doveden u bolnicu u Klaićevoj s prijelomom ruke rekla je da ga majka nije zlostavljala, ali da ga je zanemarivala. Poručila je da osjeća odgovornost zbog ponašanje svoje kćeri te da će tražiti puno skrbništvo nad unukom.

Baka je u razgovoru za RTL rekla da je danas vidjela unuka te je odbacila informacije da ima višestruke rane od čikova i hematome. Rekla je da na čelu ima mali ožiljak, ali ne od čika, već se radi o ogrebotini. Također smatra da nisu postajali raniji prijelomi, prenose Vijesti.hr.

Baka je ispričala kako joj je kći 1. srpnja poslala fotografiju unuka i rekla da je unuk super.

- Ja sam je poslije toga nazvala i rekla sam joj da nešto s njim nije u redu, da to nije on. Izgledao je ispijeno, blijedo, mršavo, pothranjeno, bez sjaja u očima. Znači to više nije bilo dijete koje sam ja ostavila kada sam odlazila - rekla je baka, koja misli da je njezina kći "još nezrela za majčinstvo".

- Ona kao osoba nije loša i sad što tvrde da je ona možda njega zlostavljala nešto... 1000 posto tvrdim da nije - rekla je baka.

Je li ga zanemarivala?

- Je, je. Nije mu kuhala, higijena nije bila dobra. Sve ono što sam rekla socijalnoj službi, stojim iza svoje izjave, i tako i na TV-u. Dijete nije hranjeno na adekvatan način, higijena nije vođena - rekla je baka.

Baka je rekla da je majka radila, a da je stan i režije plaćala ona. Znala je da njezina kći ide raditi na sezonu i da postoji dadilja, ali da nije znala u kakvim uvjetima dijete živi. Rekla je da se nije mogla ponuditi da se brine o unuku jer su se razilazile u mišljenjima oko toga - njegovog odgoja, prehrane, higijene..., zbog čega su i prestale živjeti zajedno. Za kćer kaže - Napravila je grešku, za nju neka odgovara. Otkrila je i da se njezina kći s ocem djeteta razišla kada je ona bila trudna dva mjeseca.

- Možda da joj prije nisam sve davala, da je nisam držala ko princezu, sve njene želje ispunjavala, uvijek stajala iza nje... možda bi bilo drugačije - rekla je baka.