Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Da su samo Nicolier i Crvenkapa poginuli u odori HOS-a, dvostruka konotacija ne bi smjela biti sporna

30.10.2025. u 08:23

Pripadnici HOS-a baš i nisu previše marili za značenja simbola koja su oni mogli imati u prethodnom svjetskom ratu

Još jedno slavonsko praskozorje, na putu prema Vukovaru. Dočekali smo i taj dan, dočekala ga je i Lyliane Fournier, majka Jeana-Michela Nicoliera. Tijelo vukovarskog heroja među onima je koji su konačno identificirani među žrtvama Ovčare! Toliko je majki koje nisu i nikada neće dočekati takav trenutak, toliko je onih koji, kao ona, svaki dan ustaju i liježu s pomisli na svoje nestale sinove i muževe bez i te minimalne utjehe da su dobili dostojno zadnje počivalište.

Ne, nisu svi morali biti u Vukovaru. Neki jesu branili svoj kućni prag, no neki su potegnuli braniti tuđu državu i narod prema kojem nisu morali, nisu bili dužni osjećati – baš nikakvu obvezu. Jean Michel ostao je sa svojim suborcima do kraja! Iako je imao čitav niz prilika izvući se čak i doslovno u zadnjem trenutku, njegov moralni kompas jednostavno mu nije dopuštao bijeg i izvlačenje.

Ključne riječi
Ovčara Vukovar Jean-Michel Nicolier

Komentara 8

Pogledaj Sve
RU
RuA
09:18 30.10.2025.

Vukovar su branili (između ostalih) HOS-ovci sa ZDS na amblemu, po definiciji naših današnjih juda - fašisti. Napadali su ga nastavljaći tradicije partizanskih postrojbi NOVJ, sa kapama titovkama i zvijezdama na čelu, od kojih su večina čejenskih postrojbi TO Srbije i pobunjenih Srba imala nazive poput: "25. partizanska divizija". Po definiciji naših današnjih juda - antifašisti.

PR
pritender
08:56 30.10.2025.

Jugo-srpskoj gamdi nije drag ni heroj Jean Michel Nicolier jer je sudjelovao u rušenju njihove srboslavije, ta gamad nema empatije za hrvatske heroje.

SI
Sivooki
08:35 30.10.2025.

Svi dokazi, od Hude jame do stratišta oko Vukovara, ne će skloniti TTjca, Benčić, Mrak, Orešković, Hajdašicu, da povuku svoje tvrdnje pune mržnje.

