Da su samo Nicolier i Crvenkapa poginuli u odori HOS-a, dvostruka konotacija ne bi smjela biti sporna

Još jedno slavonsko praskozorje, na putu prema Vukovaru. Dočekali smo i taj dan, dočekala ga je i Lyliane Fournier, majka Jeana-Michela Nicoliera. Tijelo vukovarskog heroja među onima je koji su konačno identificirani među žrtvama Ovčare! Toliko je majki koje nisu i nikada neće dočekati takav trenutak, toliko je onih koji, kao ona, svaki dan ustaju i liježu s pomisli na svoje nestale sinove i muževe bez i te minimalne utjehe da su dobili dostojno zadnje počivalište.
Ne, nisu svi morali biti u Vukovaru. Neki jesu branili svoj kućni prag, no neki su potegnuli braniti tuđu državu i narod prema kojem nisu morali, nisu bili dužni osjećati – baš nikakvu obvezu. Jean Michel ostao je sa svojim suborcima do kraja! Iako je imao čitav niz prilika izvući se čak i doslovno u zadnjem trenutku, njegov moralni kompas jednostavno mu nije dopuštao bijeg i izvlačenje.
Pripadnici HOS-a baš i nisu previše marili za značenja simbola koja su oni mogli imati u prethodnom svjetskom ratu
Jugo-srpskoj gamdi nije drag ni heroj Jean Michel Nicolier jer je sudjelovao u rušenju njihove srboslavije, ta gamad nema empatije za hrvatske heroje.
Svi dokazi, od Hude jame do stratišta oko Vukovara, ne će skloniti TTjca, Benčić, Mrak, Orešković, Hajdašicu, da povuku svoje tvrdnje pune mržnje.
Vukovar su branili (između ostalih) HOS-ovci sa ZDS na amblemu, po definiciji naših današnjih juda - fašisti. Napadali su ga nastavljaći tradicije partizanskih postrojbi NOVJ, sa kapama titovkama i zvijezdama na čelu, od kojih su večina čejenskih postrojbi TO Srbije i pobunjenih Srba imala nazive poput: "25. partizanska divizija". Po definiciji naših današnjih juda - antifašisti.