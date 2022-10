'Da se prije pet godina nismo počeli pripremati za euro, nezaposlenost bi danas bila veća, a plaće i mirovine manje'

Za dva i pol mjeseca Hrvatska će uvesti euro. Nijedna druga članica Europske unije nije preuzimala zajedničku valutu u tako turbulentnom okruženju kao što to čini Hrvatska. U razgovoru s guvernerom Hrvatske narodne banke Borisom Vujčićem doznajemo kako teku tehničke pripreme, hoće li inflacija dodatno zagorčati taj proces, što mogu očekivati hrvatski građani i poduzetnici u mjesecima i godini pred nama.



Inflacija je tvrdokornija nego što se mislilo, vaša prethodna procjena bila je da bi tijekom ljeta moglo doći do laganog smirivanja. No rujanski je skok cijena u europodručju bio značajan. Čemu se mi možemo nadati do kraja godine?