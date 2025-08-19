Da nije bilo partizana, politiku bi nam određivali oni na strani pobjednika, a to bi bili četnici

U današnjem svijetu mladi preuzimaju sve važniju ulogu. Gospodare društvenim mrežama, a one upravljaju modnim, glazbenim, kulturološkim pa i političkim i ideološkim trendovima. Nakon nedavnog mega koncerta imali smo priliku slušati iz usta političara, svećenika, organizatora koncerta i tko zna koga sve ne kako je lijepo vidjeti da se mladi bude i da će, nakon odslušanih pjesama MPT-a uzeti stvar u svoje ruke i povesti Hrvatsku u bolju budućnost (premda to više izgleda kao lošija prošlost). Mladi influenceri zarađuju velik, katkad ogroman novac, ali važnije je od toga da oblikuju svijest svojih pratitelja, možda efikasnije no što to čini bilo koji drugi čimbenik, poput obrazovnog sustava, medija, obitelji, pa čak i vjerskih zajednica.