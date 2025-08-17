Naši Portali
EKIPA IZ OTOČCA

Hitna pozvana zbog ozljede na rođendanu, a onda je uslijedilo nešto prekasno: 'Zaslužili su sve benefite ovog svijeta. Hvala, divni ljudi''

Hitna uživo 194/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
17.08.2025.
u 17:31

Evo sitnica i za rođendan -pale rotacije, a djeca izvan sebe. Poželismo im mirnu smjenu i odlaze u mrak. Ovakav pristup, razgovor, rijetko se danas sreće, stoji u objavi koja je postala viralna na društvenim mrežama

Ekipa hitne pomoći iz Otočca izašla je na intervenciju nakon što su dobili dojavu o lakšoj ozljedi djeteta tijekom rođendanske proslave. Njihovo ponašanje prema okupljenoj djeci oduševilo je sve prisutne, a udruga Hitna 194 Uživo podijelila je na svojim društvenim mrežama reakciju osobe koja im se javila. Sve je, kako piše u objavi, počelo kad se osmogodišnja djevojčica udarila u nos i nije mogla zaustaviti krvarenje. 

"Danas nam je jedan rođendanko imao poučan završetak. Osmogodišnja djevojčica jako se udarila u nosić i nismo mogli zaustaviti krvarenje. Pozvali smo 194, a oni nam šalju tim kući. Stiže hitna iz Otočca. Stigli su jako brzo. Njih troje: vozač Krešo Delač, sestra Sanela Junuzović i dr. Ivan Bandić. Ulaze među petnaestak djece. Nasmijani, odmah se primaju posla. Kada smo se svi skupa uvjerili da je djevojčica dobro, opustili smo se svi. Klinci su počeli postavljati pitanja, a doktor i sestra odgovaraju na svako – uz šalu i osmijeh.

FOTO Pogledajte kako se ova ekipa snašla u nedostatku skakaonice u more
Odlaze oni dalje. Neće ni sok, ni kolač, ni odmor. Otvaraju vrata i zovu klince. Pokazuju sve, objašnjavaju, uče ih. Klinci upijaju, odgovaraju na pitanja – oduševljeni. Veli doktor: „Evo sitnica i za rođendan“, pale rotacije, a djeca izvan sebe. Poželismo im mirnu smjenu i odlaze u mrak. Ovakav pristup, razgovor, rijetko se danas sreće. Zaslužili su lijepu riječ. Znam da im je dan jučer bio paklen. Znam da im je bio težak. I sve te slike procesuiraju se u njihovim glavama i spremaju negdje u pohranu. Spremaju se, da nekad, negdje izađu i naprave kaos.

Zaslužili su sve benefite ovog svijeta. Zaslužili su biti u benefitima rame uz rame policiji, vatrogascima i vojsci. Jer jesu ramey oni su dio zurnih sluzbi, oni su dio nas. Hvala vam, divni ljudi, na svakom koraku, na svakoj sekundi, na svakom udahu, na svakoj intervenciji. Neka vam i ova i sve sljedeće budu mirne i pune osmijeha kao večeras. Hvala stričeku Kreši na vožnji, teti Sneli na brzini i doktoru Ivanu na osmijehu. Dajte im sve što im pripada. Danas je netko moj, sutra vaš. Ne trebali ih nikada. Hvala, ljudi", stoji u objavi. 

Foto: Hitna uživo 194/Facebook

LU
Luxon
18:49 17.08.2025.

Stvarno prekasan članak !

