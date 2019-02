VIDEO Ukrala ruže i sok pa ušla u crkvu i jednim potezom zgrozila sve

Mlada žena optužena je za vandalizam nakon što je u srijedu uhvaćena na videu kako ruši križ u crkvi na sjeveru Kalifornije. No izgleda da je ovaj vandalizam bio samo jedna postaja u obavljanju kriminala s obzirom na to da je prije toga ukrala ruže iz jedne cvjećarnice, te sok iz pekare, prenosi The Sacramento Bee.

Nakon toga je ušla u crkvu i zaputila se ravno prema oltaru, gdje je srušila veliki križ na oltaru. Nakon što je raspelo palo, snimke prikazuju ženu kako trči natrag niz crkvu i izlazi iz svetišta.

[video: 29356 / Ušla u crkvu i srušila raspelo]

Čini se da je još uvijek držala ukradene ruže. Chavira je napustila crkvu i otišla u trgovinu koja je prodavala vjerske predmete, gdje je pokušala ukrasti još jedan kip, priopćila je policija.

Chavira je uhićena oko dva sata nakon tog zločina, kojeg je policija navela kao posljednjeg u nizu. 23-godišnja žena nalazi se u zatvoru pod jamčevinom od 25.000 dolara u okrugu zatvora Santa Cruz pod optužbom za uništavanje imovine, vandaliziranje mjesta bogoslužja, neposlušnost sudskom nalogu i provale.