Crna prognoza američkog milijardera: Situacija se približava točki bez povratka

Sjedinjene Američke Države u niskom su riziku od trenutne dužničke krize, ali u visokom riziku na dugi rok, piše Ray Dalio, američki milijarder i upravitelj hedge fondova, u svojoj novoj knjizi. Situacija s državnim dugom SAD-a "približava se točki bez povratka" i približava se "smrtnoj spirali" koja bi mogla ugroziti stabilnost najveće svjetske ekonomije, navodi u knjizi "Kako zemlje bankrotiraju: Veliki ciklus".

Neki ekonomisti i investitori godinama upozoravaju na deficit. No, ove je godine Wall Street počeo obraćati pažnju na upozorenja jer su carine i porezni prijedlog predsjednika Donalda Trumpa izazvali volatilnost na tržištu obveznica koje je obično stabilna osnova američke i globalne ekonomije. Investitori su sve zabrinutiji zbog potencijala Trumpovog poreznog prijedloga da dodatno optereti federalni dug u vrijeme kada postoji nesigurnost glede izgleda za ekonomiju i privlačnosti američkih imovina, piše CNN.

Dalio je još jedan u nizu milijardera koji upozoravaju na američki dug i deficit, zabrinut da će ogroman državni dug istisnuti potrošnju na ključne usluge, ostavljajući ispražnjenu ekonomiju koja ne može funkcionirati za svoje građane i koja plaši globalne investitore. "Iako se ovaj proces dogodio mnogo puta u povijesti, većina donositelja politika i investitora misli da se njihovi trenutni uvjeti i monetarni sustav neće promijeniti", piše Dalio. "Promjena je nezamisliva — a onda se iznenada dogodi."

Veći deficit znači da bi Ministarstvo financija moglo morati prodati više obveznica kako bi financiralo svoju potrošnju i plaćanje kamata. Dužnička "smrtna spirala" opisuje situaciju u kojoj vlada mora izdavati sve više obveznica kako bi prikupila novac za plaćanje postojećih dugova, ali se suočava s manjom potražnjom i mora plaćati investitorima sve veće kamate da bi ih privukla. "Spirala rastućih kamatnih stopa koja vodi do pogoršanja kreditnog rizika, što dovodi do manje potražnje za dugom, a zatim do viših kamatnih stopa, klasična je dužnička 'smrtna spirala'", piše Dalio.

Više kamatne stope koje investitori zahtijevaju za zajam vladi ostavljaju manje novca za upravljanje zemljom, povećavaju kamatne stope za potrošače i poduzeća te općenito ostavljaju zemlju s manje opcija za prikupljanje gotovine. "Za mene to sugerira da bi američki donositelji politika trebali biti više, a ne manje, konzervativni u upravljanju vladinim financijama jer bi najgore što se može dogoditi bilo da financije budu u lošem stanju tijekom teških vremena", piše Dalio.

Trenutni američki deficit na neodrživom je putu i "više je nego što tržište može podnijeti", rekao je Dalio 22. svibnja u New Yorku, prije izdavanja svoje knjige. Rekao je i da očekuje da će proći otprilike tri godine prije nego što Sjedinjene Države budu u "kritičnoj situaciji".

