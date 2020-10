Čovjek koji je razbio TV: Učinio sam to iz očaja, nemam djetetu za kruh

Prvi je dan listopada. Godina koja polako ide prema svojem kraju čini nam se kao beskrajni dan u kojem se samo priča o koronavirusu. Broj novozaraženih u BiH i dalje je dosta visok. Prema posljednjim podacima, bilo ih je ukupno 232. Nažalost, zabilježeno je i 13 smrtnih slučajeva osoba zaraženih koronavirusom. A koliko je pandemija sludila ljude u BiH, ali i šire, potvrdio je i video u kojem bh. državljanin krampom razbija televizor. Snimka je postala viralni hit, a ovih dana otkriveno je i tko je čovjek koji je razbio televizor te što misli o koronavirusu. Naime, radi se o Mirsadu Mulasmajiću koji, ipak, nije takav nasilnik kako je prikazano na snimci.

Nema nikakvih primanja

– Televizor sam razbio jer mi je korona dodatno otežala život. Nema ni dijaspore, pa ne mogu ni preko ljeta zaraditi koju dobru dnevnicu. Napravio sam to iz očaja i bijesa – započinje za Avaz svoju priču Mulasmajić. Kaže kako svakog dana razmišlja o tome kako preživjeti, dok prije koronavirusa to nije bio slučaj.

– Doveo sam se u situaciju da nemam djetetu za kruh. Ne radim nigdje. Nemam nikakvih primanja. Supruga je bolesna. Vjerujte, zarađujem tako što kopam grobove. Ružno je reći, ali obradujem se kad me netko zovne da kopam, a, opet, čovjek umro – govori muškarac kojeg je pandemija, kao i brojne Bosance i Hercegovce, dovela do ruba. Iako se situacija sad malo primirila, jer više nema zatvaranja svega, tzv. lockdown iz ožujka, travnja pa i svibnja, još će nas dugo pratiti. – Dan nam dobro počne ako je koja koka snijela jaje. Uzgajam i kornišone, prodajem. Hoću raditi, ali sve što zaradim, dajem za kredit. Ne znam kako uspijemo preživjeti. Nemam ni poljoprivrednih strojeva da makar na to ne moram bacati novac plaćajući ljudima što mi oru njivu. Ne znam kako ću platiti račun za internet, a moram ga platiti jer dijete ne može pohađati školu. Ima nekakav tablet i s tim se pati. Sve je živa patnja – ističe Mulasmajić.

Video: Dnevni avaz objavio je kako Mulasmajić razbija televizor

Bez posla su, ne računajući one koji su dobili otkaz pa vraćeni kad je “lockdown” završio u BiH, ostale 23.364 osobe, prema podacima od posljednjeg dana srpnja. Stručnjaci su izrazili zabrinutost zbog dolaska hladnijih dana i mogućeg novog vala.

Kontrolirati pandemiju

Navode da bi za gospodarstvo bilo idealno da BiH zadrži koronavirus pod kontrolom, ali i da je važno da druge zemlje isto to učine. – Cjelokupna situacija, kad je u pitanju poslovanje našega gospodarstva, ne ovisi samo o epidemiološkoj situaciji ovdje nego i o događanjima na nama najznačajnijim tržištima, prvenstveno Europske unije, odnosno tržištima s kojima imamo najveću vanjskotrgovinsku razmjenu – riječi su Vladimira Blagojevića, predsjednika Gospodarske komore RS-a.

Objavljena su i istraživanja o sektorima u kojima se zaposlenici ne moraju brinuti jer je rast njihovih poslova siguran. “IT programeri, stručnjaci za razvoj softvera, menadžeri (IT, financijski, strategijski i operativni...), marketinški stručnjaci”, naveo je Business Insider one na koje pandemija neće utjecati. A posebno je izdvojena prodaja.

– Za opstanak svakog biznisa ključna je prodaja. Međutim, uslijed pandemije ljudi su obazriviji u pogledu toga na što troše svoj novac, pa se procjenjuje da će i u budućnosti biti potrebno sve više truda i vještina kako bi do prodaje zaista i došlo. Zbog toga tvrtke zapošljavaju ljude s razvijenim moćima uvjeravanja i vještinama prezentacije koji će potaknuti prodaju i tako donijeti profit tvrtki – navodi se u opisu. Stoga se treba pribrati i na ovu krizu gledati kao na šansu za usvajanje novih znanja koja mogu donijeti profit u budućnosti.