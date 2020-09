Biti bolestan u BiH nije svugdje isto, razlike u cijenama pregleda i 50 posto

Situacija u zdravstvenom sustavu u BiH nije dobra i toga su svi svjesni. Razloga je više – 10 županijskih ministarstva zdravstva te dva entitetska, isto toliko i zavoda zdravstvenog osiguranja, neusuglašeni županijski zakoni s federalnim, koji opet nije usuglašen s međunarodnim konvencijama.

Bh. apsurdi

Koliko je situacija tragična i apsurdna svjedoči i činjenica kako se iste liječničke usluge, ovisno o kojoj županiji ili entitetu je riječ, različito naplaćuju. Kod nekih pregleda razlike su veće i do 50 posto. Operacija na mrežnjači u FBiH košta 343,20 KM, a u RS-u nevjerojatnih 2200 KM. Neke analize, tvrde upućeni, rađene su prije nekoliko godina, a situacija se ni danas nije promijenila. Razlike u pružanju zdravstvenih usluga umnogome se razlikuju i od županije do županije - od broja usluga koje se pružaju, esencijalnih listi lijekova, pa sve do plaćanja participacije.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL 03.06.2020., Istocno Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Posjeta Alena Seranica ministra zdravlja i socijalne zastite RS-a bolnici "Srbija" u Istocnom Sarajevu. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Upravo apsurdne razlike u više nego kompliciranom zdravstvenom sustavu BiH, pogotovo prema pacijentima koji boluju od teških bolesti, tema su kampanje Fondacije Dokukino koja od 2014. godine provodi projekt “Otkucaji - zdrav sustav za zdravu zajednicu”. Podaci do kojih su došli nisu nimalo ohrabrujući. Recimo, celijakija, bolest gdje se mora konzumirati hrana bez glutena, u Federaciji BiH nije priznata kao bolest.

“Samo bezglutensko brašno, koje se tretira kao dodatak prehrani, u prosjeku košta 10 KM. U USŽ-u pacijenti dobivaju sredstva za 10 kg brašna mjesečno, u TŽ-u pacijentima se, i to samo djeci, refundiraju troškovi za bezglutensko brašno u visini 50 KM. Na razini FBiH nije poznat broj oboljelih. U RS-u ovi pacijenti ne plaćaju liječenje organa za probavu, s čim imaju problema svi oboljeli od celijakije. Studenti i učenici primaju mjesečnu pomoć u iznosu od 90 KM, a Zavod zdravstvenog osiguranja RS-a u potpunosti pokriva troškove lijekova. Registrirano je 200 oboljelih, ali zasigurno ih je više”, kazali su za Buku iz platforme Otkucaji.

Također napominju i da je BiH jedina zemlja u regiji koja nema jedinstven registar oboljelih od reumatskog artritisa niti ima jedinstven pristup terapiji za pacijente. Tako je biološka terapija u RS-u na esencijalnoj listi, dok u FBiH, ovisno o kojoj županiji se liječi pacijent, košta od 150 do 400 KM, a biološka terapija od 15.000 do 30.000 KM za godinu dana.

Cijene lijekova

U FBiH nije ista cijena ni zdravstvene premije za osigurane, markice. I ona se razlikuje od županije do županije. Građani BiH godišnje potroše 615 milijuna KM za lijekove, podaci su Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Cijene lijekove, po važećem državnom zakonu u dijelu koji se odnosi na veleprodajne i maloprodajne marže, određuju i entitetska ministarstva zdravstva. U RS-u maksimalna maloprodajna marža za lijekove iznosi 20, a u FBiH 25%. Tako da ni cijene lijekova nisu svugdje iste.

