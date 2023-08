CNN oštro o politici Zapada prema Srbiji: 'Jasno je tko je još uvijek nasilnik na Balkanu'

Američki kanal CNN na svojoj internetskoj stranici objavio je u ponedjeljak tekst vrlo kritičan prema zapadnoj politici prema Srbiji pod Aleksandrom Vučićem. Niz sugovornika CNN-a u tekstu dovodi u pitanje, u osnovi, pretjerano popustljive politike Sjedinjenih Država i Europske unije prema režimu u Beogradu. Vučiću je Zapad pristupio, govori tekst, s "previše mrkve, a bez batine" kako bi ga odvojio od utjecaja Rusije, ali uz vrlo slabi učinak. Beograd, smatra CNN, nastavlja proizvoditi tenzije u regiji.



Dugi članak, u kojem se Hrvatska nijednom ne spominje, detaljno opisuje trenutačne tenzije na Balkanu u koje je Vučićev režim upleten, poglavito u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Tekst završava izjavom Melize Haradinaj, bivše kosovske ministrice vanjskih poslova: "Situacija vrlo jasno pokazuje tko je još uvijek nasilnik ("bully") na Balkanu. To će dokazati da je 'investicija' umirivanja Srbije bila uzaludna". CNN piše da je u posljednjih 18 mjeseci, od početka rata u Ukrajini, Zapad pokušao privući Srbiju u svoju sferu te nasuprot Moskve.

No, neki analitičari sada tvrde da je taj pristup, u kojem je korištena samo mrkva, ali ne i batina, rezultirao propašću tog pristupa, nastavlja američki kanal. Srbija dosad nije uvela sankcije Rusiji, nastavila je slijediti svoje interese u regiji bez da ju se poziva na odgovornost, a u susjedstvu potiče i konflikte. Američki i europski pristup Beogradu riskira otuđiti njihove demokratske saveznike te povećava sigurnosne brige u regiji, govore sugovornici američkog medija. Isto tako, više analitičara reklo je da Beograd mora učiniti vrlo malo kako bi dobilo pohvale američkih i europskih dužnosnika, a Vučić iza sebe zapravo ima više prekršenih obećanja.

- U vremenu Vučićeva izbora 2020. rečeno nam je "Samo čekajte do kraja izbora, odjednom ćete vidjeti kako će postati itekako prozapadno i europski orijentiran". To se nije dogodilo. Rečeno nam je da će se pridružiti sankcijama i zaista pridružiti našoj strani. Nije se dogodilo. Rečeno nam je da se neće pridružiti Rusiji. Potpisao je sigurnosni ugovor s Putinom u rujnu. Svaki puta iznova Vučić se smije u lice Zapada. Kada god pitam zapadne dužnosnike "zašto dopuštate da vas Vučić izigrava?", oni tvrde da je on najbolja opcija - govori CNN-u britanska parlamentarna zastupnica Alicia Kearns koja se bavi poslovima u regiji i poznata je kritičarka beogradskog režima.

- Zamislimo li da nekako čudesno uvučemo Srbiju u EU, s ovakvim tipom režima, to znači da bismo praktički uveli još jedan ruski Trojanski konj u EU, poput Viktora Orbána - govori Majda Ruge, stručnjakinja za Balkan na Europskom vijeću za vanjske poslove. U tekstu CNN američkim čitateljima opisuje nedavne probleme na Kosovu, ističući da je dobar dio međunarodne zajednice za tenzije posljednjih mjeseci krivio kosovsku vlast. U toj zemlji lokalni su Srbi bojkotirali izbore zbog čega su neka mjesta sa srpskom većinom izabrala albanske gradonačelnike, a kosovska je vlast inzistirala da oni moraju obavljati svoju dužnost, unatoč prigovorima lokalnih Srba. Nepomirljiv stav kosovske vlade Zapad je žestoko kritizirao, a Kosovo je platilo visoku cijenu.

Zemlja je izbačena iz zajedničkih vojnih vježbi s američkom vojskom, a EU je uveo sankcije kosovskom gospodarstvu. Alicia Kearns smatra da je međunarodna zajednica reagirala pretjerano blago u odnosu prema Beogradu koji se, miješanjem u izbore na Kosovu i sugeriranjem političarima da ih bojkotiraju, zapravo započeo krizu. U Bosni i Hercegovini pak su lideri tamošnjih Srba nedavno suspendirali sve odluke Ustavnog suda što su neki opisali kao "legalnu secesiju".

I dok se tekst većinom bavi razvojem događaja koji bi hrvatskim čitateljima koji prate politiku na jugoistoku Europe mogao biti poznat, na kraju se članka primjećuje zaokret u pomalo crne tonove jer se opisuje kako je Vučić podigao uloge, zabranivši privremeno, na 30 dana, izvoz oružja iz Srbije koja mora biti spremna u slučaju agresije na nju, govori predsjednik Srbije. - On zapravo govori "Idemo prema konfliktu, i moramo zaustaviti izvoz sveg oružja zato što ga trebamo za vlastitu nacionalnu sigurnost". Doslovno prijeti ratom. Nikada ga nisam vidjela da je toliko eksplicitan - govori europska stručnjakinja za Balkan Ruge.



Srpska vlada odbila je komentirati ove navode za CNN. Prije nekoliko mjeseci, kada je New York Times, objavio vrlo kritičan tekst o Vučiću, istaknuvši navodnu povezanost njegova režima i kriminala, Vučić je rekao da mu je američka protuobavještajna služba za inozemstvo CIA tim člankom poslala poruku. Do danas nismo vidjeli dokaze za ovu Vučićevu tvrdnju.

