Članice EU odlučit će idućih dana o privremenoj primjeni trgovinskog sporazuma EU-a i Velike Britanije

Članice bloka donijet će odluku o privremenoj primjeni trgovinskog sporazuma EU-a i Velike Britanije "idućih dana", rekao je u petak glasnogovornik njemačkog predsjedništva EU-om.

Njemački veleposlanik pri EU Michael Clauss, čija zemlja predsjeda Vijećem EU-a do kraja godine, uputio je pismo o donošenju odluke Europskom parlamentu u petak.

"Pismo su jednoglasno podržali veleposlanici EU-a", napisao je na Twitteru glasnogovornik njemačkog predsjedništva EU-om Sebastian Fischer i dodao da je namjera članica EU-a "donijeti odluku o privremenoj primjeni sporazuma EU-a i Britanije idućih dana".

Following #ChristmasCoreper, EU member states will now start a preliminary review of the draft texts of the different #BrexitDeal agreements. This exercise will take a few days as the core agreement on EU trade and cooperation already comprises 1.246 pages of legal text. pic.twitter.com/Nq1qxfzH69