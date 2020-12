Znanstvenici: Mutirani soj virusa mogao bi izazvati više smrti u Britaniji

Mutirani soj koronavirusa, koji se širi Britanijom, prosječno je 56 posto zarazniji od izvornog soja, upozorili su u studiji znanstvenici pozivajući na brže cijepljenje kako bi se spriječilo da umre još više ljudi.

Nova varijanta koronavirusa koja se na jugoistoku Engleske pojavila u studenome i brzo se širi vjerojatno će povećati broj hospitalizacija i broj umrlih od koronavirusne bolesti covid-19 u idućoj godini, prema radu objavljenom u srijedu.

Znanstvenici Centra za matematičke modele zaraznih bolesti Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, analizirajući epidemiju na jugoistoku i istoku Engleske te u Londonu, zaključili su kako još nije jasno je li mutirani soj smrtonosniji od prethodnika.

"Bez obzira na to povećana brzina širenja vjerojatno će voditi do velikog porasta broja novozaraženih i procjena je da će hospitalizacije zbog covida-19 i broj umrlih dosegnuti veće razine u 2021. u odnosu na 2020., čak i ako se regionalne mjere ograničenja, uvedene 19. prosinca, zadrže", napisali su.

Autori upozoravaju da je malo vjerojatno da će nacionalne mjere zatvaranja, uvedene u Engleskoj u studenome, spriječiti porast broja zaraženih "ako se ne zatvore i osnovne i srednje škole te sveučilišta".

Svako ublažavanje mjera vjerojatno bi odmah rezultiralo velikim širenjem virusa.

To znači da bi možda bilo neophodno uvelike ubrzati cijepljenje kako bi se postigao "uočljiv učinak u potiskivanju opterećenja koje je rezultat bolesti".

Objavljujući strože mjere za božićne blagdane britanski premijer Boris Johnson kazao je u prošlu subotu da je novi soj virusa "i do 70 posto zarazniji od izvorne verzije bolesti".

Otkriće novog soja izazvalo je uzbunu širom svijeta u trenutku dok sve više zemalja započinje programe cijepljenja kako bi obuzdale pandemiju koja je odnijela više od 1,7 milijuna života nakon što se prije godinu dana pojavila u Kini.

Mnoge su zemlje brzo uvele zabranu ulaska putnika iz Britanije, no vlade nekih europskih zemalja od tada su počele ublažavati ta ograničenja.

Utemeljitelj njemačke tvrtke BioNTech, koja je stvorila cjepivo Pfizer/BioNTech, kazao je kako je "vrlo vjerojatno da će to cjepivo biti djelotvorno protiv mutiranog soja otkrivenog u Britaniji, a da se može i prilagoditi tom soju u roku od šest tjedana".