Čistila je ostavu pa naletjela na cijeli arsenal oružja: Pronašla ručne bombe, eksploziv, streljivo...

Tijekom čišćenja jedne ostave na području Požege, građanka je pronašla veću količinu opasnih eksplozivnih sredstava i streljiva, koje je potom bez odgađanja predala policiji. Naime, kako je izvijestila PU požeško-slavonska, jučer je 28-godišnjakinja prilikom čišćenja pronašla sedam ručnih bombi, oko 1200 grama TNT-a, devet komada streljiva i devet lovačkih patrona. Sve pronađeno dragovoljno je predala policijskim službenicima. Opasna sredstva preuzeo je policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu, koji ih je pohranio u prostorije policije do njihovog sigurnog uništenja.

Iz policije pritom podsjećaju kako je akcija "Manje oružja – manje tragedija" i dalje u tijeku te pozivaju građane da bez straha od sankcija prijave i predaju ilegalno oružje i eksplozivna sredstva. Naglašavaju i kako je iznimno važno da građani takve predmete ne donose sami, već da se jave na broj 192 te pričekaju dolazak stručnih policijskih službenika, koji će na dogovorenu lokaciju doći u civilu i bez policijskih obilježja.