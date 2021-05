Cijepljenje će trajati dok se ne cijepi više od tri milijuna građana

Epidemiološka situacija znatno se popravlja iz dana u dan – sve je manje novozaraženih, a istodobno se sve više građana cijepi. Danas su zabilježena samo 74 nova slučaja zaraze koronavirusom među 2704 testirana, a zaključno s 23. svibnja utrošena je 1,582.821 doza cjepiva. Najmanje jednom dozom do sada je cijepljeno 1,181.255 ljudi, a među njima ih je 401.566 primilo obje doze. Stoga sad već ozbiljno naziremo izlaz iz života pod zaštitnim mjerama i sve bliže smo povratku u normalni život. S novim okolnostima javljaju se i neka nova pitanja, a odgovore smo potražili od stručnjaka. Na neka aktualna pitanja odgovore nam je dao naš ugledni epidemiolog prof. Branko Kolarić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, ujedno i član Znanstvenog savjeta za suzbijanje epidemije COVID-19 Vlade RH.

1. KOLIKA MORA BITI PROCIJEPLJENOST ZA ŽIVOT BEZ MASKI?

Ne postoji službena preporuka. Američki CDC dao je preporuku da u zatvorenim prostorima potpuno cijepljeni ljudi ne moraju nositi maske. Amerikanci imaju 40% cijepljenih dvjema dozama i više od 50% jednom dozom. Britanci slično planiraju u sljedećem setu popuštanja mjera, što bi trebalo biti 21. lipnja ako se nešto ne promijeni.

2.DO KADA ĆE SE CIJEPLJENJE PROVODITI?

Idealno bi bilo cijepiti 70 do 80% ljudi za kolektivni imunitet. Pitanje je, naravno, hoće li se trebati i kasnije docjepljivati, no to je nemoguće sada znati. Nije još prošlo godinu dana od prvih cijepljenja protiv COVID-19 u svijetu, imunološki odgovor cijepljenih osoba se prati i ne možemo znati kakav će biti za godinu i pol ili dvije. Prvo smo imali trajanje imuniteta potvrđeno na tri mjeseca pa na šest mjeseci pa sad mislim da će se imunost od cijepljenja produljiti na osam do devet mjeseci, a možda i dulje.

3.KADA BI MOGLO IĆI DOCJEPLJIVANJE TREĆOM I MOŽDA ČETVRTOM DOZOM, ODNOSNO HOĆE LI TO UOPĆE BITI POTREBNO?

Prati se imunološki odgovor ljudi koji su cijepljeni i na temelju rezultata tog praćenja zaključit će se hoće li biti potrebna dodatna cijepljenja. Ako kod velikog broja cijepljenih padne razina protutijela ili se počnu češće razbolijevati, onda će se preporučiti dodatna doza. Hoće li će to biti tempo cijepljenja svake sezone ili više nikad, to je sada nemoguće znati.

4.ŠTO SVE TREBA UKINUTI DA BISMO OPET ŽIVJELI NORMALNO?

Sve mjere koje su na snazi. Ograničenja prelaska granice, ograničenja rada, mjere socijalne distance... Ali važnije je reći da nam je dobra škola to kako smo ove sezone praktički eliminirali gripu, od koje svake godine umre nekoliko stotina ljudi. Stoga bih i kad završi pandemija COVID-19, pogotovo za osobe starije dobi, ostavio preporuku za nošenje maski u javnom prijevozu. Naučili smo i da stvarno treba ostati kod kuće ako je čovjek bolestan, a ne odlaziti na posao i širiti zarazu.

5.TKO ĆE IZDAVATI COVID PUTOVNICE I KAKVA JE PROCEDURA?

Postupak izdavanja i korištenja COVID putovnica dogovara se na razini Europske unije i mora se elektronički i informatički riješiti. Ponajprije je cilj da osobe pri prelasku granice budu oslobođene karantene i drugih mjera u zemlji u koju ulaze. Tri su informacije koje će se elektronički bilježiti: preboljenje, cijepljenje i testiranje. Hoće li to biti putem mobitela ili drukčije, ovisi o tehnološkim rješenjima koja se dogovore.

6.TREBA LI IMATI BRZI TEST U KUĆNOJ LJEKARNI?

Brzi testovi u kućnoj upotrebi mogu pomoći u slučaju pojave simptoma kako bi osoba ostala kod kuće do kontakta s liječnikom.

7.NA ŠTO BI TREBALO PAZITI I NAKON UKIDANJA MJERA?

Ova nas je pandemija naučila da nas mikroorganizmi uvijek mogu iznenaditi. Smatrali smo da smo zarazne bolesti stavili pod kontrolu pa nas je to pomalo iznenadilo, no treba znati da tamo gdje su ljudi gusto naseljeni i u kontaktu sa životinjama mikroorganizmi preskoče vrstu i nastanu novi. Ono što je pozitivno nakon pandemije jest to da smo naučili da je moguće naizmjence raditi od kuće i u uredu. Ono što bi moglo ostati kao korist u ekološkom smislu, znači, s manjom upotrebom kerozina i manjim zagađenjem okoliša, jest da se dio službenih putovanja može obaviti telekonferencijama. Ne mislim da bismo smo trebali živjeti putem platformi, ali dobar dio poslovnih sastanaka može se obaviti tim putem.

8.ŠTO S LJUDIMA KOJI SE NE CIJEPE?

Cijepljeni će imati lakši postupak prelaska granica, a oni koji nisu cijepljeni morat će i dalje ispunjavati određene mjere. Vani je slično i kad je riječ o npr. ulascima na koncerte, kod nas to nije tako, ali moguće je da će biti slično za neka velika okupljanja. Vidjeli smo kako funkcioniraju veliki događaji – potreban je zeleni karton.

9.RADE LI ZNANSTVENICI U SVIJETU NA NOVIM CJEPIVIMA?

Da, za postojeća se istražuju modifikacije s-proteina za nove sojeve i razvijaju se druga cjepiva.

10. HOĆEMO LI I MI OSMISLITI NEKI OBLIK SJEĆANJA NA 8000 UMRLIH OD COVID-19?

Moguće. Bilo bi u redu napraviti mjesto na kojem će moći odati počast ljudi koji se nisu mogli oprostiti od svojih najdražih dok su bili u bolnici ili u domu za starije kad su umrli.