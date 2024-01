Hoće li napokon stati rast cijena? Analitičar: Izgleda da smo došli do te točke...

TOPLO SE ODJENITE

Debeli minusi diljem Hrvatske, ovo mjesto jutros je apsolutno rekorder

Što se tiče prognoze za nedjelju, DHMZ najavljuje da će biti sunčano, no u unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva mjestimice će biti magla. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 6 do 10 te između 9 i 13 °C na obali i otocima.