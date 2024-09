Cijena i do 10.000 eura: Bivši ministar ulovio 'najskuplje kvadrate' u Šibeniku, kupio stan u luksuznoj zgradi

Kada smo početkom kolovoza posjetili Šibenik, lokalci su nas, znajući da smo novinari Večernjeg lista, upozorili da se uz obalu diže luksuzna petokatnica koja obećava da će promijeniti lice grada. I doista, na mjestu gdje su nekoć bili trošni zidovi stare upravne zgrade "Revije" – koja je bila ponos šibenske tekstilne industrije – sada se jasno nazire kontura atraktivnog objekta.

Ova zgrada, koja je godinama bila pravo ruglo grada, sada je u rukama jednog od najambicioznijih građevinskih projekata u Šibeniku. Investitor "Expo Šibenik" i izvođač radova "Inovator" rade na preobrazi derutne građevine u mješavinu poslovnih i stambenih prostora, što je investicija vrijedna između 5,5 i šest milijuna eura. Rezultat? Šest etaža, podzemna garaža i luksuzni penthouse s terasom koji će biti kruna cijelog kompleksa.

FOTO Luksuzno zdanje koja će promijeniti izgled Šibenika: Početna cijena 7000 eura, iza svega stoji bogati Ukrajinac

Ali, kako to obično biva, gdje ima luksuza, ima i visoke cijene. Kako nam je potvrdio čovjek koji stoji iza cijelog projekta, Hrvat s ukrajinskom adresom Filip Višić, osnivač tvrtke "Expo Šibenik", cijena kvadratnog metra u ovoj novoj zgradi kreće se od 5.000 do 10.000 eura, ovisno o poziciji jedinice. Pritom je svaka jedinica zasebno dizajnirana prostorno i pozicijski, pa su svi stanovi različiti jedan od drugoga, naglašava Višić.

Za sada su prodana četiri stana, a jedan od kupaca je i Miomir Žužul, dok ostali još uvijek žele ostati anonimni. Detalji o cijeni koju je bivši hrvatski političar platio za stan na atraktivnoj lokaciji nisu nam poznati. Žužul je, da podsjetimo, od 2003. do 2005. bio ministar vanjskih poslova, a obnašao je i funkcije posebnog savjetnika, veleposlanika u SAD-u i UN-u...

Što se tiče same raspodjele prostora, zgrada će imati šest etaža. Podzemna garaža smjestit će se u prizemlju, dok će prvi katovi biti rezervirani za poslovne prostore. Na preostalim katovima nalazit će se stanovi. Ukupno je riječ o 11 jedinica, uključujući jedan luksuzni penthouse na vrhu. U prizemlju će biti tri poslovne jedinice: agencija za prodaju nekretnina, kozmetički salon i poslovnica KentBanke. "Još je slobodno sedam jedinica, za kojih ima upita i pregovori su u tijeku. Najatraktivnija jedinica je na vrhu, penthouse s prekrasnom terasom s pogledom na sve četiri strane svijeta, no pregovori za njega još uvijek su otvoreni."

Incijalni plan bio je da se zgrada završi do kraja 2024., no došlo je do šestomjesečnog produženja roka. "Zbog izmjena i dopuna projekta uzrokovanih situacijom na terenu i komunikacijom s konzervatorskim odjelom u Šibeniku došlo je do odgode. Projekt napreduje dobro i svi uključeni zadovoljni su dosadašnjom dinamikom radova. Planirani završetak je lipanj 2025., s time da će do kraja 2025. godine biti dovršeni tehnički pregledi i ishođena uporabna dozvola", potvrdio nam je Višić, koji je tvrtku "Expo Šibenik" osnovao u travnju 2022. godine sa suprugom, Ukrajinkom Olenom Vovk.

