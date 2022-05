Češka otvorila najduži viseći most na svijetu: "Pogled je sjajan!"

Strah i adrenalin bili su neki od osjećaja prvih posjetitelja nakon što su zakoračili na najduži viseći most na svijetu, koji se proteže iznad planinske doline u Češkoj.

- Došli smo ovdje jer volimo adrenalin - rekla je planinarka Michaela Klestilova dok se približavala mostu dugačkom 721 metar, koji visi 95 metara iznad tla na svojoj najvišoj točki te koji se otvorio u petak.

Foto: DAVID W CERNY/REUTERS People walk across the newly-built world's longest suspension bridge after its official opening in the mountain resort of Dolni Morava, Czech Republic, May 13, 2022. REUTERS/David W Cerny *** Local Caption *** CAPTION TEST 01 Photo: DAVID W CERNY/REUTERS

- Došli smo pješke i sada gledamo svoju nagradu

Most je nazvan Sky Bridge 721 (Nebeski most), a trebalo mu je dvije godine da se sagradi, dok je gradnja koštala 200 milijuna kruna.

- Za mene je ovo sjajan pogled - rekao je Michal Hofirek, prvi posjetitelj mosta.

Nalazi se na više od 1100 metara nadmorske visine i spaja dva planinska grebena na sjeveroistoku zemlje, 200 kilometara od Praga i blizu granice s Poljskom. Most je duži od mosta Arouca u Portugalu koji je dugačak 516 metara, a prethodno je smatran najdužim visećim mostom.

No ima i kritičara najdužeg mosta u Češkoj. Regionalni direktor Češke agencije za zaštitu prirode Michael Servus rekao je Češkoj televiziji ovaj tjedan da je most izazvao probleme sa zaštitom okolnog područja i da je promijenio karakter područja.