Čemu muzej komunizma kad imamo onaj prekinutih veza ili pak iluzija

borislav ristić

Ideološki pravovjerne zombije treba uvijek držati na distanci

Ljudi su skloni misliti kako iza svakog političkog atentata uvijek moraju stajati neki politički akteri, koji to sve financiraju i organiziraju. To može biti ili vlast ili neke oporbene skupine, ali je uvijek u pitanju organizacija. Međutim, često to nije tako