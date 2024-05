Čeka nas promjenljivo vrijeme, u djelu zemlje moguća i grmljavina

Hrvatsku u srijedu očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz dulja sunčana razdoblja na Jadranu, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), napominjući kako će mjestimice padati kiša, lokalno vjerojatno praćena grmljavinom, osobito popodne u unutrašnjosti.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, navečer na sjevernom dijelu i jaka, podno Velebita s olujnim udarima. Do sredine dana na jugu zemlje još će puhati jugo. Najviša dnevna temperatura većinom će se kretati između 18 i 23 Celzijeva stupnja.

Sutra će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Uz više oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice kiša, a na jugu i krajnjem istoku i poneki pljusak praćen grmljavinom. Poslijepodne na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Vjetar većinom umjeren, u gorju i jak sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita lokalno olujna uz moguće orkanske udare. Na krajnjem jugu vjetar promjenljiva smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 °C, u gorju niža.