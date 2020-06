Čeka nas najjeftinije ljeto dosad: Nema poskupljenja cestarine i trajekata, Krčki most besplatan

Ovogodišnji blagdan Tijelova mnogi će iskoristiti za produljeni vikend i odlazak na more. Tako bi vikend pred nama mogao donijeti barem malo živosti na jadranskoj obali, na kojoj se inače ovih dana u godini turistička sezona već pomalo zahuktava. Ove godine zbog pandemije koronavirusa bit će borba za svakog gosta, i domaćeg i stranog, a za kakvu-takvu turističku sezonu bit će ključno i otvaranje granica unutar EU, koje bi se trebale potpuno otvoriti do kraja ovog mjeseca.

No, između nekih zemalja kretanje je već sad moguće bez ograničenja, primjerice između Hrvatske i Slovenije. A to će za četiri dana biti moguće i između Hrvatske i Austrije, koja je jedno od naših ključnih turističkih tržišta. Kako je to jučer priopćio premijer Andrej Plenković, on je u telefonskom razgovoru s austrijskim kolegom Sebastianom Kurzom dogovorio da Austrija donese odluku o ukidanju restrikcija za kretanje ljudi između Hrvatske i Austrije od sredine lipnja.

Spajanje ARZ-a i HAC-a

A od 15. lipnja dolazak na odmor u Hrvatsku bit će, što se tiče nekih važnih stavki kad je riječ o troškovima putovanja, znatno jeftiniji nego prijašnjih godina, što bi trebalo privući i domaće i strane turiste. Tako će oni koji budu išli na odmor na Krk most koji spaja taj otok s kopnom od 15. lipnja prelaziti bez zaustavljanja. Naime, za četiri dana stupa na snagu odluka o ukidanju naplate prijelaza preko Krčkog mosta, koji je dosad bio jedini objekt pod naplatom na hrvatskoj cestovnoj infrastrukturi.

Vlada je u svibnju donijela odluku o pripajanju tvrtke Autocesta Rijeka – Zagreb (ARZ) Hrvatskim autocestama (HAC). A time se ukida i koncesija koju je ARZ imao za autoceste pod svojom nadležnošću i za Krčki most, čime se ostvarila mogućnost ukidanja mostarine. Pri tome je odlučeno da se zbog turističke sezone i koronakrize ta mostarina ukine 15. lipnja, a ne da se s time čeka još četiri-pet mjeseci, koliko će trajati proces spajanja ARZ-a HAC-u.

Cijena prolaza preko Krčkog mosta za osobna vozila izvan sezone iznosi 35 kuna, a sa sezonskim poskupljenjem cestarine od 10 posto ta bi cijena narasla na 39 kuna. Tri godine nakon uvođenja ljetne, skuplje tarife cestarine na autocestama HAC-a i ARZ-a, u početku samo za motocikle i osobna vozila, a zatim i za II. kategoriju (kampere), ove godine u tri ljetna mjeseca tim će se autocestama voziti po izvansezonskim cijenama cestarine. Ljetne cijene cestarine, skuplje 10 posto u odnosu na ostatak godine, uvedene su 2017. u sklopu restrukturiranja cestarskog sektora kako bi se povećali prihodi prezaduženog HAC-a i ARZ-a.

No ove godine zbog koronakrize i pada turističkog prometa donesena je odluka da se ne ide s ljetnim cijenama cestarine kako bi se ponajprije domaćim turistima smanjili troškovi odlaska na more, a to će sigurno imati pozitivan utjecaj i na dolazak stranih turista. Ljetne cijene cestarine inače su trebale stupiti na snagu 15. lipnja i važile bi do 14. rujna. Ove će godine tako u tom razdoblju vožnja automobilom primjerice od Zagreba do Splita i dalje koštati 181 umjesto 200 kuna po ljetnoj tarifi.

Inicijativa Otočnog sabora

Za II. skupinu vozila to znači da će na toj relaciji platiti cestarinu 284 kune umjesto ljetnih 312 kuna. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture čak su razmišljali i o dodatnom sniženju cijene cestarine ovo ljeto, od 10 do 20 posto, no od toga su na kraju odustali. A na inicijativu predstavnika Otočnog sabora ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković odlučio je da se ovo ljeto odgodi i povećanje cijena na svim trajektnim linijama u putničkom pomorskom prijevozu.

To poskupljenje od 20-ak posto inače stupa na snagu krajem svibnja ili početkom lipnja. Kako su objasnili su Ministarstvu, ta je odluka donesena u skladu s trenutačnom situacijom vezanom za epidemiju koronavirusa, koja je utjecala na cjelokupnu gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj. Intencija odluke jest omogućiti dolaske na otoke po sadašnjem izvansezonskom cjeniku, a cilj je poticanje gospodarske djelatnosti i turizma na jadranskom priobalju i otocima.