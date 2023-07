Cavtatski ugostitelji o radovima usred sezone: 'Neće turisti zamjeriti kad vide da se radi nešto bolje'

Kada smo jučer pisali vijest o radovima na rivi u Cavtatu koji su usred turističke sezone u punom jeku, za komentar smo se javili upravi konobe Galija koja se nalazi na mjestu izvođenja radova. Odgovorio nam je Mislav Burđelez, ujedno i predsjednik Ugostitelja općine Konavle.

- Nitko od nas Vam neće zamjeriti kad vidimo kako nešto radite da bi svima učili nešto boljim - riječi su to koje je prije četrdesetak godina tada mladom ugostitelju uputio turist iz Britanije kojemu se ispričavao zbog nekih radova, a kojima je započeo svoj odgovor.

Iako im radovi smetaju i reflektiraju se na njihovo poslovanje, Burđelez nema ništa protiv njih, jer radovi su uvijek prisutni pa čak i u, kaže, 'uređenim' državama gdje ne postoje ograničenja rada. - Ruku na srce, vlada veliki red u tom radu i da bi kod nas trebala bit puno bolja i urednija organizacija rada, u potpunosti se slažem - priznao je.

No cavtatski ugostitelj ima većih problema na koje nam je odlučio skrenuti pažnju.

POVEZANI ČLANCI:

- Vjerujte mi da su nam veću prašinu od radova u Cavtatu digli medijski natpisi o cijenama, skupoći kave s malo mlijeka, apartmanima i zamisli – kuglicama sladoleda duž Lijepe Naše, požalio se Burđelez.

Poruku je ipak završio u duhovitom tonu nabrajajući još neke više i manje ozbiljne stvari koje muče hrvatske ugostitelje.

- Smeta nam stopa PDV-a, smetaju nam deseci parafiskalnih nameta, cijene javnih površina, smeta nam vrućina i hladnoća kako kad koja, smetaju mi moja dva psa koja me bude u petnaest do šest, najviše mi smeta kad me žena nazove i pita 'gdje si'... - poručio je zaključujući rečenicom "Ma ne smeta nama ništa".

VIDEO U Cavtatu usred turističke sezone traje obnova rive

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, za komentar smo se javili i Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije koja je investitor projekta no ne navodi isti na svojim stranicama u rubrici projekti, ali do ovog trenutka odgovor od njih još nismo dobili.