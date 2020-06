Cappelli o porastu broja zaraženih: Bili smo svjesni da će se to dogoditi kad-tad

Ministar turizma Gari Cappelli izjavio je u petak da je u Hrvatskoj sada 136 tisuća turista te najavio da će privatnim iznamljivačima biti otpisana i boravišna pristojba i turistička članarina za prvih šest mjeseci ove godine. Cappelli je to rekao nakon sjednice Turističkog vijeća HTZ-a, koje je usvojilo izmjene i dopune programa rada za ovu godinu.

"Planirali smo prihode od boravišne pristojbe 62 posto manje, a od turističke članarine oko 25 posto," rekao je ministar i dodao da će se turistička članarina smanjiti u visini od 50 posto za drugi dio godine, jer za prvih 6 mjeseci nema nikakvih prihoda u tom segmentu – paušalu za obiteljski smještaj. Naveo je da je po krevetu bio 45 kuna te da će biti 50 posto manji. Na OPG-ima će također biti 50 posto manji, a bio je oko 50 kuna.

"Otpisali smo za prvih 6 mjeseci kompletnu boravišnu pristojbu, a sada i turističku članarinu. Vidjet ćemo kako će se kretati u drugom dijelu godine te ćemo turističku članarinu smanjivati ili ne, ovisno o ostvarenom prometu i što će se događati u obiteljskom smještaju. Dakle, 50 posto manja boravišna pristojba, koju smo već otpisali, a to je oko 160 milijuna kuna, a ovdje smo otpisali 50 posto turističke članarine i nema plaćanja za prvih šest mjeseci. Nakon 6 mjeseci, prva rata na naplatu dolazi 31. srpnja," rekao je.

Cappelli je izvijestio kako je odlučeno da će HTZ i Ministarstvo turizma udružiti 2,9 milijuna za sigurnu sezonu, za MUP i za HGSS. Odlučeno je i da će se marketing dodatno uložiti u marketing 7 milijuna kuna, u neka već poznata tržišta, kao i u neka koja će se 'deblokirati' tijekom srpnja i kolovoza.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić izjavio je da je 7 milijuna kuna predviđeno za zajedničke promotivne aktivnosti, koje će se raditi s turističkim zajednicama, turoperatorima, avioprijevoznicima. Marketinške kampanje će biti usmjerene na ključna emitivna tržišta i tržišta u okruženju koja su važna za Hrvatsku u smislu dostupnosti i blizine. Ostali dio budžeta iskoristit će se i za nešto udaljenija tržišta, ovisna o avioprijevozu, kao što su zemlje EU i šireg okruženja. Staničić je rekao da će biti i promocija na domaćem tržištu te vjeruje da će i to utjecati na turistički promet koji se planira u 2020.

Na upit o tome koliko rast broja zaraženih koronavirusom može poremetiti planove, Staničić je kazao da smatra da su Vlada i nacionalni stožer pravovremeno donijeli mjere kojih se svi moraju pridržavati te je sve pozvao da budu odgovorni.

"I prilikom dolaska i pri boravku gostiju apeliramo na sve nas u Hrvatskoj, ali i goste, da se pridržavaju mjera. HTZ je komunicirao u tom smislu prema vanjskim tržištima, a o mjerama, protokolima, od granice do dolaska u destinaciju i objekt, na temelju preporuka stožera. Sve smo saželi na web stranici, komunicirali s inozemnim medijima, ključnim partnerima, agencijama," rekao je i ocijenio da su naši turistički objekti itekako dobro pripremljeni za prihvat gostiju.

Na pitanje što ako se broj zaraženih u Hrvatskoj poveća, rekao da su hoteli dobro pripremljeni kako bi mogli reagirati ako se dogodi slučaj zaraze, da znaju protokole. Ministar Cappelli je naglasio da se nije planiralo da neće biti bolesnih.

"Bili smo svjesni da će se to dogoditi kad-tad, da će krivulja ići gore-dolje tijekom sezone, nema dilema da nismo spremni na to. Sada još nema zabrinjavajućih brojki", kazao je. No, smatra da bi sami trebali razmisliti ponašamo li se odgovorno, kao prije dva mjeseca te da tu imamo problem. Spomenuo je autobuse i tramvaje, masovne ulaske u trgovine, nekorištenje maski, rukovanje, ustvrdivši da smo se previše opustili. "Moramo turiste dočekati tako da oni vide da se i mi ozbiljno i odgovorno ponašamo te da tako i njima damo sigurnost."

Cappelli je pozvao sve da "kredit dobiven od zdravstvenih djelatnika ne potrošimo prerano, već sada, jer nas najveći dio turističkih aktivnosti čeka u srpnju i kolovozu."

Rekao je i to da se ne preporuča putovanje u dvije, tri zemlje iz kojih je ovih dana došlo najviše zaraženih, da je i dalje na razini EU dogovoreno da se treće zemlje do daljnjeg ne otvaraju te da će se u EU, ako tamo bude daljnjih žarišta, vidjeti što će se učiniti, uz to da se situacija mijenja iz dana u dan.

U vezi s troškovima liječenja, ako se utvrdi da je neki turist razbolio, ministar je rekao da očekuje do kraja tjedna detaljniji protokol u slučaju ako oboljelih u privatnom ili drugom smještaju.

Pritom svi koji u EU imaju osiguranje, ono će im po povratku sve refundirati. Dodao je da su neki hrvatski gradovi odlučili podmiriti i dodatne troškove ako ih bude bilo. Testiranja će, ako bude takvih situacija, ići će na teret države. Ako bi se, pak, osoba željela vratiti u svoju zemlju, poštivat će se protokoli, kao i u drugim situacijama, kazao je ministar Cappelli.