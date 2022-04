HZJZ objavio: Ukida se karantena, ovo su nova pravila za kontakt s pozitivnom osobom

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije preporuke za građane vezane uz pandemiju COVID-19. Prema najnovijoj odluci, uvode četvrtu dozu za osobe osobe starije od 80 godina i osobe starije od 65 godina koje su korisnici kolektivnog smještaja te ukidaju karantenu za sve građane.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Hrvatski zavod za javno zdravstvo nastavlja s praksom najveće razine dobrobiti uz najmanji rizik za naše građane te uvodi:

1. Drugo docjepljivanje (tzv. četvrta doza) za osobe starije od 80 godina i osobe starije od 65 godina koje su korisnici kolektivnog smještaja (dom za starije i nemoćne osobe).

Tzv. četvrtu dozu potrebno je primiti najmanje četiri mjeseca nakon primitka prve docjepne doze. U tu svrhu koristi se mRNA cjepivo (Pfizer ili Moderna). Također, drugo docjepljivanje preporučuje se osobama koje imaju povećani rizik za razvoj teških oblika bolesti COVID-19, a koje su primarno cijepljene Janssen cjepivom i docijepile se Janssen cjepivom.

Preporuke za cijepljenje COVID 19

2. Ukidanje karantene za sve građane

Više nema karantene nakon kontakta s pozitivnom osobom. Osobe koje su trenutačno podvrgnute karanteni mogu u dogovoru s liječnikom prekinuti karantenu.

Neovisno o cijepnom statusu i preboljenju, osobe ne ostaju u karanteni već se pridržavaju sljedećih uputa:

nose masku 10 dana od zadnjeg kontakta i samotestiraju se 5. dan te izbjegavaju veća okupljanja i kontakt s osobama s povećanim rizikom za razvoj težih oblika bolesti COVID-19.

zdravstveni djelatnici i djelatnici u domovima za starije i nemoćne nose FFP2 masku 10 dana od zadnjeg kontakta i samotestiraju se svaka tri dana.

Iako izricanje mjere zdravstvenog nadzora i provođenje karantene nije obvezujuće, postoje situacije u kojima bliskim kontaktima koji to žele liječnik može i nadalje izreći mjeru zdravstvenog nadzora u karanteni/samoizolaciji u trajanju do 7 dana od posljednjeg kontakta s pozitivnom osobom. U dogovor s liječnikom, izricanje samoizolacije može biti opravdano osobama s povećanim rizikom za teže oblike bolesti COVID-19, kada se izricanjem samoizolacije omogućuje da ne borave u blizini pozitivnih ukućana ili u kolektivu u kojem se pojavilo grupiranje pozitivnih slučajeva.

„S prosječno 221 novooboljelom osobom na milijun stanovnika spustili smo se na brojke koje smo imali sredinom siječnja i svibnja 2021. na kraju drugog i trećeg vala kao i početkom rujna 2021., kada je četvrti val bio tek u začetku. Još važnije, hospitalizacije rapidno opadaju te je hospitalizirano nešto više od 500 građana, dok je broj preminulih sa ili od COVID-19 unazad više dana niži od 10 dnevno. Svi ovi stabilni epidemiološki pokazatelji daju nam snage da s jedne strane olakšamo mjere za sve naša građane, a s druge strane ponudimo dodatan oprez i sigurnost našim starijim, najugaženijim građanima“ istaknuo je ravnatelj HZJZ-a izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak pa podsjetio: „Najprije smo 12. veljače uvođenjem redovitog samotestiranja u škole ukinuli samoizolaciju za učenike. Redovito pohađanje nastave u učionicama važno je ne samo za obrazovanje nego i za očuvanje mentalnog zdravlja djece. Zatim smo 17. ožujka ukinuli samoizolaciju za djecu predškolske dobi kao one kojima boravak kod kuće i distanciranje od drugih najteže pada. Danas ukidamo karantenu za sve naše građane. Tko od građana misli da mu je karantena potrebna radi sigurnosti i zaštite zdravlja može se i nadalje javiti svom liječniku. No vjerujemo da će velika većina građana objeručke prihvatiti ovu novost. Nošenje maske tijekom 10 dana i samotestiranje petog dana dovoljno je da se osigura prihvatljiva razina sigurnosti nakon kontakta s pozitivnom osobom bez karantene, s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i značajke varijante omikron. No nismo zaboravili na naše najugroženije građane. Zbog posebne brige za naše najosjetljivije građane u dobi 80 i više godina, kao i građane smještene u domovima za starije i nemoćne, radi njihove dodatne zaštite, posebno sada u vrijeme popuštanja mjera, od danas ih pozivamo na četvrtu dozu. ECDC i EMA izdale su zajedničku preporuku o četvrtoj dozi za starije od 80 godina nakon pregleda podataka o većem riziku od teške bolesti COVID-19 u ovoj dobnoj skupini i zaštiti koju pruža četvrta doza te slabljenju imuniteta nakon treće doze", navodi se u priopćenju.