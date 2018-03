Cambridge Analytica upletena i u Brexit

Afera Cambridge Analytica prelijeva se sada i na Brexit. U bizarnoj priči koju prenose mediji, prljavi veš oko angažiranja kontroverzne tvrtke kod glasovanja za Brexit iznose dvojica bivših ljubavnika koji se međusobno optužuju.

Jedan je od te dvojice Stephen Parkinson, politički tajnik premijerke Therese May. Njega za financiranje navodno neovisne udruge BeLeave usmjerene prema mlađim pro-Brexit glasačima kojoj je poslije naređivao gdje da novac potroši optužuje volonter Shahmir Sanni za kojeg je onda objelodanjeno kako je – gay i Parkinsonov ljubavnik. Novac je, prema Sanniju, usmjeravan prema tvrtki AgreggateIQ koja se bavi ciljanim oglašavanjem, a koja ima izravnih veza upravo s Cambridge Analyticom. Prema napisima britanskog tiska, navodno je u osnivanju AgreggateIQ-a sudjelovao i sam Christopher Wylie, isti onaj koji je i objavio informacije o Cambridge Analytici.

Britanska je javnost zgranuta što je u javnost pušten podatak o Sannijevoj seksualnoj orijentaciji, jer on je Pakistanac, a njegova obitelj u domovini o tome do sada nije znala ništa. Druga je stvar koja je, osim Cambridge Analytice, sporna jest koliko su znali Boris Johnson i Michael Gove, tadašnji vodeći ljudi kampanje Vote Leave za izlazak iz Europske Unije, a današnji članovi kabineta T. May. Ako je Parkinson doista naložio BeLeaveu da novac potroše kod AggregateIQ, tada je teško prekršio izborni zakon. Uz takve naputke kršenje bi bilo i iz razloga što bi s tih 625.000 funti doniranih BeLeaveu kampanja za Brexit prebacila dozvoljeni budžet. Navodi se kako im je, kada se ispostavilo da imaju još novca, savjetovano da doniraju. No, oni su uz donaciju još i upravljali kako će se taj novac i trošiti.

Ako nas pogodi treći svjetski rat, 10 najmoćnijih zemalja imat će ključnu ulogu: