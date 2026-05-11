Pogledajte megaprojekt od 13.000 kvadrata kojim Beograd planira opet prisvojiti Teslu: 'Ovdje ćemo veličati našeg genija'

Srpski mediji ovih dana ponovno pišu o ambicioznom projektu novog Muzeja Nikole Tesle u Beogradu, koji bi trebao nastati rekonstrukcijom stare tvornice papira Milana Vape na desnoj obali Save. Novi kompleks zamišljen je kao moderno kulturno središte posvećeno jednom od najvećih svjetskih znanstvenika. Projekt potpisuje londonski studio Zaha Hadid Architects u suradnji s beogradskim uredom Bureau Cube Partners, a inspiraciju su pronašli u Teslinim istraživanjima elektromagnetskih valova i bežičnog prijenosa energije. Budući muzej karakterizirat će fluidne eliptične forme koje simboliziraju elektromagnetske valove.

Kompleks će se prostirati na oko 13.400 četvornih metara, a uključivat će stalni postav, prostore za privremene izložbe, interaktivne instalacije, memorijalni dio, višenamjensku dvoranu, kafić i restoran na krovu s panoramskim pogledom na grad. Poseban naglasak stavljen je na očuvanje industrijske baštine iz 1924. godine. Veći dio izvorne tvornice bit će sačuvan i uklopljen u novi muzejski prostor, dok će središnji atrij postati monumentalni izložbeni prostor koji se proteže kroz više etaža. "Pogledajte kakvo čudo rade od stare tvornice. Od trga do muzeja, ovde ćemo zauvijek veličati našeg genija", hvale se srpski mediji.

Novi glavni ulaz bit će orijentiran prema budućem Trgu Nikole Tesle, a ispod trga planirana je podzemna garaža s oko 60 parkirnih mjesta te prostor za prihvat turističkih autobusa. U novi muzej preselit će se i bogata Teslina ostavština, koja uključuje više od 1.200 eksponata i čak 164.000 dokumenata, rukopisa i nacrta. Teslina arhiva od 2003. godine nalazi se pod zaštitom UNESCO u registru “Pamćenje svijeta”.

Inače, pitanje podrijetla Nikole Tesle posljednjih godina često izaziva rasprave u Hrvatskoj i Srbiji. Dok službeni Beograd ističe Teslino srpsko podrijetlo i činjenicu da se tijekom života izjašnjavao kao Srbin, hrvatska strana naglašava da je rođen u Smiljanu na području današnje Hrvatske. Većina stranih medija i enciklopedija Teslu opisuje kao srpsko-američkog izumitelja rođenog na području današnje Hrvatske, odnosno tadašnje Austro-Ugarske. BBC, CNN, Encyclopaedia Britannica i National Geographic u svojim opisima navode kombinaciju njegova srpskog podrijetla, američkog državljanstva i mjesta rođenja na prostoru današnje Hrvatske.