Što se događa u susjedstvu? Potvrđen smrtni slučaj od malarije, evo kako se prenosi

U Sloveniji je zabilježen prvi smrtni slučaj od malarije u posljednja tri desetljeća. Pacijent je preminuo u Klinici za infektivne bolesti u Ljubljani nakon komplikacija izazvanih ovom opasnom tropskom bolešću, dok liječnici upozoravaju na sve veći broj težih slučajeva među putnicima koji se vraćaju iz egzotičnih destinacija. Kako prenosi N1 Slovenija pozivajući se na izvještaj Slovenskih novica, u ljubljanskoj Klinici za infektivne bolesti ove je godine evidentiran neuobičajeno velik broj oboljelih od malarije. Samo u siječnju zaprimljeno je više pacijenata nego što ih se inače zabilježi tijekom cijele godine.

Od ukupno pet oboljelih pacijenata troje je razvilo težak oblik bolesti te su morali biti liječeni na jedinici intenzivne skrbi. Jedan od njih preminuo je zbog komplikacija, što predstavlja prvi smrtni slučaj od malarije u Sloveniji u posljednjih 30 godina. Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravstvo (NIJZ), zaražene osobe boravile su u Ruandi, Tanzaniji i na Zanzibaru. Infektologinja Tadeja Kotar iz UKC-a Ljubljana smatra kako je rast broja slučajeva povezan s povećanim brojem turističkih putovanja, osobito na Zanzibar koji je posljednjih godina postao vrlo popularna destinacija među europskim turistima.

Liječnici upozoravaju da mnogi putnici i dalje podcjenjuju ozbiljnost malarije, iako bolest može napredovati vrlo brzo i u pojedinim slučajevima završiti smrtnim ishodom. Malarija je jedna od najraširenijih tropskih zaraznih bolesti, a uzrokuju je paraziti koji se prenose ubodom zaraženog komarca. Simptomi se najčešće pojavljuju unutar jednog do četiri tjedna nakon zaraze, a uključuju visoku temperaturu, zimicu, obilno znojenje, izražen umor i bolove u mišićima. Najugroženije skupine su djeca, trudnice, starije osobe te osobe oslabljenog imuniteta.