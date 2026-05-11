Rat za ležaljke: Hoteli uvode stroga pravila nakon tužbe gosta zbog ručnika

Sve više hotela i turističkih resorta pokušava stati na kraj praksi rezerviranja ležaljki ručnicima, nakon što je jedan njemački turist uspio dobiti odštetu zbog takozvanog „jutarnjeg rata za ležaljke”, prenosi BBC. Muškarac je tužio turističku agenciju jer tijekom obiteljskog odmora 2024. godine nije mogao pronaći slobodne ležaljke uz bazen, iako je svakoga jutra ustajao već u šest sati. Sud u njemačkom Hannoveru ovoga je tjedna presudio u njegovu korist i dosudio njegovoj obitelji povrat dijela novca za aranžman.

Turist je tvrdio da agencija nije provodila zabranu rezerviranja ležaljki ručnicima u resortu na grčkom otoku Kosu. Prema njegovim riječima, sve ležaljke bile su zauzete već u ranim jutarnjim satima, iako ih gosti često nisu ni koristili. – Bio je to veliki i luksuzan hotel s oko 400 ležaljki. Sve su bile prekrivene ručnicima, a ljudi su u međuvremenu odlazili u grad ili se vraćali spavati – rekao je 48-godišnji David Eggert iz Düsseldorfa za Daily Mail.

Njegova obitelj za aranžman je platila više od 7000 eura, a nakon početnog djelomičnog povrata sud je presudio da imaju pravo na gotovo 1000 eura odštete. Sud je pritom zaključio kako turistička agencija ne može jamčiti da će svaki gost u svakom trenutku imati slobodnu ležaljku, ali mora osigurati razumnu organizaciju i dovoljan omjer ležaljki i gostiju. Eggert smatra da bi ova presuda mogla imati šire posljedice za turističku industriju.

– Kada krenu ljetni mjeseci i ljudi se ponovno suoče s istim problemom, reći će: „Netko je već tužio agenciju zbog toga, učinit ću isto” – rekao je. Nakon što je slučaj postao poznat javnosti, brojni turisti podijelili su slična iskustva. Jedan Britanac ispričao je kako je tijekom odmora na grčkom Zakintosu većina ležaljki bila rezervirana ručnicima prije šest sati ujutro, dok je drugi gost rekao da mu je ista pojava u turskoj Antalyji „pokvarila odmor”.

Neki hoteli zato uvode nova pravila. U pojedinim francuskim kampovima uz Sredozemlje nekoliko puta dnevno oglašava se sirena, nakon čega osoblje uklanja ručnike i osobne stvari s neiskorištenih ležaljki. Pojedini hoteli na Cipru otišli su i korak dalje pa gostima već pri prijavi dodjeljuju točno određene ležaljke i suncobrane za cijelo trajanje odmora. Gosti pritom mogu zatražiti promjenu mjesta, ali više nema svakodnevnog utrkivanja za najbolju poziciju uz bazen. Ipak, neki turisti priznaju da su se problemu znali dosjetiti i na manje pristojne načine. Jedan gost ispričao je kako su tijekom odmora na Ibizi pojedinci usred noći bacali ručnike u bazen kako bi spriječili rezervacije ležaljki prije svitanja.