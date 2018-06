Budite odvažni i tražite novac od EU

Šibenik je primjer grada koji bi da nije u EU, da nije bilo hrvatskog ulaska u Europu i da nema europskog novca vjerojatno izgubio svoj urbani karatker, rekao je gradonačelnik Šibenika na raspravi o pozitivnim iskustvima u EU. Burić je kazao da je Šibenik bio grad koji je odumirao, a da je sad to grad koji odiše optimizmom.

Objasnio je da je Šibenik u bivšoj državi bio treći grad po BDP-u, koji je bio temeljen na teškoj industriji. No zbog rata i promjene strukture gospodarstva, Šibenik je pao na koljena. Burić je istaknuo da je grad koji vodi oživio europskim novcem, koji se ulaže u kulturna dobra grada.

– Nije dobitak bio u obnovi tog “kamenja”. Šibenik je napravio poseban sustav upravljanja tim kulturnim dobrom. Imamo javnu ustanovu koja se zove Tvrđava kulture Šibenik koja osmišljava sadržaj unutar tih kulturnih dobara koji predstavlja kao i kulturna dobra – objasnio je Burić i dodao da grad ima oko milijun eura godišnje prihoda od zbivanja u tim kulturnim dobrima koja su obnovljena novcem EU. Kazao je i da je u njegovu prvom mandatu na čelu Šibenika grad iz fondova EU povukao iznos koji odgovara visini jednog i pol gradskog proračuna.

Predsjednik uprave AD Plastik grupe Marinko Došen kazao je da je njegova tvrtka lani dobila 20-ak milijuna kuna bespovratno za istraživanje i razvoj nove linije za plastifikaciju i bojenje. Taj projekt trajat će četiri godine i otvorit će se 50 novih radnih mjesta. Došen je pritom napomenuo da poduzetnici nemaju vremena i da je u svemu previše regulative te da administrativna procedura mora biti efikasnija.

Predsjednik uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec istaknuo je da je AD Plastik korisnik upravo te agencije, čime se ponosi, no napomenuo je i da su procedure većim dijelom propisane regulativom EU. Složio se da su procedure malo složenije pri dodjeli bespovratnih potpora, no zato je napomenuo da HAMAG-BICRO ima u portfelju i financijske instrumente – zajmove i garancije. Vrbanec je istaknuo da je prije dvije godine, kad je preuzeo agenciju, dogovorio da se provede njezina reforma. Tako sad, primjerice, HAMAG-BICRO više ne troši nacionalna sredstva ni za plaće ni za druge troškove, odnosno 75 do 85 posto tih troškova pokriva novcem EU.

– Najbitnije je da smo poboljšali brzinu i protočnost novca koji smo dobili iz fondova EU i plasirali ga u gospodarstvo, poglavito mikro, malim i srednjim poduzetnicima – istaknuo je Vrbanec. Smatra da su Hrvati inovativan narod i da HAMAG-BICRO već godinama prati inovativne tvrtke, a jedna od njih je i tvrtka Rimac automobili.

Najavio je da će do kraja godine biti objavljeno još 13 natječaja kojima će poduzetnicima na raspolaganju biti još dvije milijarde kuna.

– Svi poduzetnici koji žele investirati i trebaju novac za to bilo pomoću jeftinih kredita ili bespovratnih sredstava neka se jave na natječaje, neka budu odvažni i prijave se – pozvao ih je Vrbanec.